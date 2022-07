UPDATE, ora 10:13: Autorităţile instalate de Rusia în noile teritorii ocupate din sudul Ucrainei sunt sub presiune şi este posibil să facă pregătiri pentru a organiza referendumuri privind alipirea la țara lui Putin mai târziu în acest an, informează Ministerul Apărării de la Londra.



„Autorităţile locale cel mai probabil forţează populaţia să dezvăluie informaţii personale pentru a alcătui registrele de vot”, a precizat Ministerului Apărării pe Twitter.



Rusia clasifică aceste zone ocupate drept unele aflate sub „administraţie civil-militară”.



Ucraina a respins probabil asalturile ruseşti la scară mică de pe linia frontului din apropiere de Doneţk în regiunea estică Donbas, mai precizează sursa citată.



În acelaşi timp, în zona Herson, Rusia a realizat două poduri de pontoane şi a introdus un sistem de feribot pentru a înlocui podurile distruse de ucraineni în ultimele tiruri, mai menţionează armata britanică.

Macedonia de Nord trimite tancuri sovietice în Ucraina în cadrul unui plan de modernizare în domeniul apărării, relatează dpa.



Macedonia de Nord, cel mai recent membru al NATO, intenţionează să-şi modernizeze forţele armate pentru ca echipamentul să fie în conformitate cu standardele Alianţei, a indicat Ministerul macedonean al Apărării.



Acest lucru permite trimiterea unor tancuri de luptă spre Ucraina. Macedonia de Nord ar fi renunţat oricum la aceste tancuri, dar Ucraina are nevoie de ele, se arată într-un comunicat al ministerului.



Macedonia de Nord are încă aproximativ 30 de tancuri de luptă sovietice T-72. O înregistrare difuzată de agenţia de presă Makfax a arătat mai multe tancuri transportate pe vehicule care se deplasau în localitatea Kriva Palanka, lângă graniţa cu Bulgaria.

A 156-A ZI DE RĂZBOI

