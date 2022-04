Ce scrie despre Rusia controversata doctoriță Flavia Grosan

Controversata doctoriță Flavia Grosan îi îndeamnă pe români să meargă în Rusia, în vizită.

Doctorița precizează că ea a fost la Sankt Petersburg și afirmă că a apreciat luxul de acolo.

„Ce mi plac mie ăștia care judeca Rusia, dar nu au fost niciodată pe acolo. Eu am avut șansa sa văd parte din ea, adică fix Sankt Petesburg, fosta capitala imperiala. Știu, e o problema de limba. Dar Rusia nu este doar o limba. Rusia este despre Ermitage, despre catedrale poleite in aur, despre hoteluri de un lux desăvârșit. In care mănânci icre de toate culorile, cu tacâmuri de argint, din cel mai rafinat porțelan și bei din cel mai bun cristal. Este vorba de femei de o frumusețe și elegantă pictoriala. Rusia este despre opulenta și aroganta.PS Acolo mi a picat fisa despre claritromicina. Acolo am învățat despre macrolide. PS2 Vizitati Rusia și apoi mai vorbim. Amin”, a scris doctorița Grosan pe contul ei de Facebook.

Postarea de mai sus poartă data de 13 aprilie 2022.

În ultimele zile, pe același cont fuseseră postate comentarii critice despre președintele Zelenski. De asemenea, există comentarii critice față de sprijinul pe care România îl acordă refugiaților din Ucraina.

Flavia Grosan este cea care a criticat tratamentul anti – Covid

Doctorița Grosan este de profesie medic pneumolog. Acum un an, ea a fost cercetată de Colegiul Medicilor, după ce a criticat tratamentul anti – Covid din spitale.

