A murit ,,fantoma din Kiev”. Pilotul a fost ucis de forțele ruse

Poreclit ,,fantoma din Kiev”, Oleksandr Oksanchenko a fost unul dintre cei mai buni piloți de vânătoare din lume fost ucis de ruși.

Pentru eroismul său, președintele Ucrainei, Volodimir Zelensky, l-a decorat post mortem cu Steaua de Aur.

Încă de la începutul războului din Ucraina, „Fantoma din Kiev” s-a remarcat.

Pilotul ucrainean a reușit să doboare șase avioane militare rusești în primiele 30 de ore ale invaziei.

There is reportedly a Ukrainian fighter pilot who has taken out 6 Russian jets in air to air combat. He is being called the "Ghost of Kyiv"pic.twitter.com/zCdK2URsHM