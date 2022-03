Australia, lovită de inundații pentru a doua oară în câteva săptămâni

Ploile abundente au lovit miercuri coasta de est a Australiei, scufundand drumuri si poduri, in timp ce zeci de mii de oameni au fugit de casele lor pentru a doua oara in cateva saptamani dupa ce inundatiile care se miscau rapid au izbucnit malurile raurilor si au spart peste diguri.

Ei au crezut că cel mai rău era în spatele lor, dar orașul nordic Lismore din statul australian New South Wales a fost lovit de ploi abundente pentru a doua oară într-o lună.

Și inundațiile care se mișcă rapid au spart malurile și digurile râurilor.

Localul din Lismore, Dominic Pezzutti, a spus că localnicii se pregătesc pentru pagube:

„Este doar sfâșietor să văd apa urcând din nou și numărul de oameni care vor pierde totul din nou.”

Vara de pe coasta de est a Australiei a fost dominată de modelul climatic La Nina, asociat de obicei cu precipitații mai mari, pentru al doilea an consecutiv.

Pe drum, la hotspot turistic, Byron Bay, afacerile centrale sunt deja sub apă.

Annick Nuylle este proprietara unui magazin din Byron Bay:

„Oh, este devastator. Am acest magazin de 17 ani, așa că am pus mulți ani și multă dragoste și muncă grea, așa că indiferent dacă există sau nu există asigurare, cred că este mijlocul meu de existență și are Am fost viața mea de 17 ani, așa că este foarte trist.”

Cel mai mare oraș al statului – Sydney – a înregistrat deja 21,1 inci până acum în această lună – cel mai ploios martie din istorie.

