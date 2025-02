Inter Milano, în semifinalele Cupei Italiei după victoria cu Lazio!

Inter Milano a obținut calificarea în semifinalele Cupei Italiei, după victoria cu 2-0 împotriva lui Lazio. Formația antrenată de Simone Inzaghi rămâne în cursa pentru trofeu și va înfrunta rivala AC Milan în faza următoare a competiției.

Meciul disputat pe Stadio Giuseppe Meazza a fost dominat de Inter, care a reușit să înscrie câte un gol în fiecare repriză.

Marko Arnautovic a deschis scorul în minutul 42, cu o execuție spectaculoasă. Atacantul a reluat din voleu, de la peste 20 de metri, fără nicio șansă pentru portarul Christos Mandas.

Lazio a încercat să revină în repriza secundă, însă defensiva lui Inter s-a dovedit impenetrabilă. În minutul 77, Hakan Çalhanoğlu a transformat un penalty, stabilind scorul final, 2-0 pentru Inter.

Antrenorul Interului, Simone Inzaghi, a analizat victoria și a vorbit despre viitorul meci cu AC Milan:

„Cred că am jucat bine împotriva unei echipe foarte bune. Am suferit puțin în prima repriză pentru că nu eram uniți în totalitate, dar am reușit să depășim impasul cu golul genial al lui Arnautovic. Ne-am descurcat mai bine în repriza secundă, sunt mândru de băieți, dau totul pentru acest tricou.”