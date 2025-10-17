De către

Instituțiile și autoritățile publice din România aveau, la 31 august 2025, datorii fiscale neachitate în valoare totală de 583 milioane de lei, potrivit datelor comunicate de Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF).

Reprezentanții instituției au transmis că neplata acestor restanțe va fi urmată de măsuri legale pentru recuperarea sumelor datorate, în conformitate cu legislația în vigoare.

„Neachitarea restanţelor va duce la luarea măsurilor legale pentru recuperarea sumelor datorate”, a precizat ANAF într-un comunicat oficial.

Autoritățile publice care au datorii către buget pot solicita eșalonarea clasică a plăților, fără a fi obligate să constituie garanții, datorită statutului lor juridic.

ANAF a precizat că formularul pentru cererea de eșalonare este disponibil pentru descărcare pe site-ul instituției, în secțiunea dedicată contribuabililor publici.

Notificări oficiale, începând din noiembrie

Pentru a stimula achitarea datoriilor restante, ANAF va trimite notificări oficiale tuturor instituțiilor și autorităților care figurează cu sume neplătite.

Acțiunea este programată să înceapă la începutul lunii noiembrie 2025, iar scopul acesteia este de a preveni acumularea de noi restanțe și de a asigura disciplina financiară în sectorul public.

