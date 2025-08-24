Guvernul României a introdus recent o măsură pentru limitarea deductibilității cheltuielilor intra-grup, precum serviciile de management, consultanță, proprietate intelectuală și dobânzi plătite către firme afiliate, în încercarea de a combate transferul de profituri către jurisdicții cu fiscalitate redusă.

Potrivit noilor reguli, deductibilitatea este plafonată la 3% din totalul cheltuielilor deductibile.

Cheltuielile care depășesc acest prag devin nedeductibile și sunt supuse unui impozit de 16%, contribuind astfel la creșterea veniturilor la buget și alinierea la bunele practici ale UE și OCDE.

Scopul principal: reducerea avantajului fiscal al multinaționalelor

„Este propusă această limitare a deductibilităţii pe serviciile de management, consultanţă, proprietate intelectuală, dobânzi, plătite către firmele afiliate. Această măsură afectează în principal multinaţionalele. Dacă ponderea acestor cheltuieli către afiliaţi este mai mare decât 3% din totalul cheltuielilor, partea care depăşeşte plafonul devine cheltuială nedeductibilă, ceea ce înseamnă că i se aplică un impozit de 16%, iar la final asta înseamnă că pentru aceste companii cresc taxele”, a declarat Victor Iancu, analist economic, la ZF Live.

Specialiștii avertizează asupra impactului negativ

Prin această măsură, autoritățile speră să reducă evaziunea fiscală și să limiteze transferul de profituri în afara țării, dar specialiștii avertizează că regulile ar putea avea consecințe negative asupra firmelor românești care dețin grupuri și folosesc servicii intra-grup pentru optimizare fiscală.

„Problema este că, aşa cum este enunţată la momentul ăsta, pare să lovească firmele româneşti. Dacă ajungi să îi loveşti şi pe antreprenorii români care deţin grupuri şi se încadrează în această zonă, cred că avem o problemă”, a mai spus Victor Iancu.

