De către

România s-a clasat pe locul șase între producătorii de automobile din Uniunea Europeană în prima jumătate a anului 2025, depășind Ungaria și Italia, potrivit raportului semestrial al Asociației Constructorilor Europeni de Automobile (ACEA).

Deși a înregistrat o scădere de 6,5% față de anul precedent, producția autohtonă a ajuns la 235.561 de autoturisme, cu peste 17.000 de unități mai puține.

Reducerea s-a datorat cererii mai mici pentru anumite modele și eliminării Programului Rabla, care ar fi putut adăuga circa 10.000 de unități în plus.

Context european

În ansamblu, producția de autoturisme din UE a ajuns la 5,9 milioane de unități în primele șase luni, în scădere cu 2,8% față de 2024 și cu 8,3% față de 2023.

Germania conduce detașat, cu 2,1 milioane de vehicule (+4,4%), reprezentând peste o treime din total. Urmează Spania (934.414, -12%), Cehia și Slovacia (1,3 milioane cumulat, cu rezultate mixte: -5,3% și +8,5%), și Franța (+11,2%).

România se situează imediat după aceste țări, înaintea Ungariei (218.823) și Italiei (136.229), ambele în scădere.

Dacia și Ford Otosan, pilonii industriei

În total, incluzând vehiculele comerciale, România a produs 284.216 unități (-2,8% față de 2024).

La Mioveni, Uzina Dacia a realizat 157.206 vehicule (-7,5%), în timp ce Ford Otosan Craiova a înregistrat un avans de 3,7%, cu 127.010 unități.

Modelele Dacia Duster, Bigster, Sandero și Logan continuă să domine producția și să reprezinte cea mai mare parte a exporturilor auto românești.

Urmărește România Liberă pe Google News, Linkedin, Twitter, Facebook și Youtube.