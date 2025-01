Indicele ROBOR la ​​3 luni a scăzut la 5,95% pe an

Comparativ cu începutul anului trecut, când indicele ROBOR era de 6,21%, scăderea indică o ușoară relaxare a costurilor pentru consumatori

Indicele ROBOR la ​​trei luni, utiliza pentru calculul dobânzilor variabile la creditele de consum în lei, a înregistrat o scădere ușoară, luni, ajungând la 5,95% pe an, față de 5,96% pe an în ședința precedentă, conform datelor publicate de Banca Naţională a României. Comparativ cu începutul anului trecut, când indicele ROBOR era de 6,21%, scăderea indică o ușoară relaxare a costurilor pentru consumatori.

De asemenea, indicele ROBOR la ​​șase luni, folosit pentru calculul dobânzilor variabile la creditele ipotecare în lei, a scăzut la 6,01% pe an, față de 6,02% pe an, în ședința din 16 ianuarie. În aceeași perioadă, ROBOR la ​​12 luni a ajuns la 6,11% pe an, față de 6,12% pe an, vineri.

Pe de altă parte, indicele de referință pentru creditele consumatorilor (IRCC), reglementat de Ordonanța de Urgență nr. 19/2019, a scăzut la 5,66% pe an, față de 5,99% în trimestrul anterior, acest calcul fiind realizat pe baza mediei aritmetice a ratelor de dobândă zilnică ale tranzacțiilor interbancare din trimestrul III 2024.

Modificările aduse de OUG 19/2019, intrată în vigoare în mai 2019, au reglementat schimbarea metodei de calcul a ratei dobânzii pentru creditele în lei cu dobândă variabilă, introducând un sistem trimestrial, bazat exclusiv pe tranzacțiile interbancare.

Urmărește România Liberă pe Google News, Linkedin, Twitter, Facebook și Youtube