Un episod tensionat a avut loc la un Colegiu din Constanţa, unde un elev de 15 ani a agresat fizic o profesoară în vârstă de 45 de ani, în urma unei dispute verbale, scrie news.ro.

Potrivit Inspectoratului de Poliţie Judeţean Constanţa, apelul la 112 a fost dat la sfârşitul săptămânii trecute, iar la faţa locului au ajuns poliţiştii Secţiei 1. Aceştia au stabilit că, pe fondul unui conflict spontan, adolescentul ar fi pălmuit cadrul didactic, stârnind consternarea colegilor din clasă.

Deşi femeia nu prezenta urme de violenţă, a refuzat atât îngrijirile medicale, cât şi emiterea unui ordin de protecţie provizoriu. Poliţiştii i-au pus la dispoziţie documentele necesare, conform Legii 26/2024.

În urma incidentului, a fost deschis un dosar penal pentru tulburarea ordinii şi liniştii publice. Ancheta este în desfăşurare, urmând să fie stabilite toate circumstanţele în care s-a produs agresiunea.

