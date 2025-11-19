Un incendiu s-a produs, marţi seara, în Portul Constanţa, la instalaţia electrică a unei macarale folosită la transbordarea pe navă. Pompierii au precizat că nu există pericol ca flăcările să se extindă la navă, potrivit Antena 3 CNN.

Reprezentanţii Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Dobrogea au anunţat că pompierii au fost solicitaţi să intervină, marţi seara, pentru stingerea unui incendiu produs la instalaţia de încărcare a navelor în Dana 80 a Portului Constanţa.

Acolo s-au deplasat trei autospeciale cu apă şi spumă, autospeciala de transport victime multiple, autoscara şi un echipaj SMURD B2.

”Incendiul se manifestă la instalaţia electrică a macaralei folosite la transbordare pe navă. Nu există pericolul de extindere a flăcărilor la navă. Se lucrează pentru localizare şi lichidare”, au afirmat reprezentanţii ISU Dobrogea.

Ei au precizat că alimentarea cu energie electrică a fost oprită.

