Încă un transfer pentru Chelsea! Emanuel Emegha va ajunge pe Stamford Bridge în 2026

Atacantul olandez de 22 de ani continuă sezonul la Strasbourg înainte de a se alătura echipei lui Enzo Maresca.

Chelsea a oficializat vineri transferul lui Emanuel Emegha, atacant olandez în vârstă de 22 de ani. Fotbalistul va continua însă să joace pentru Strasbourg, club deținut de aceiași proprietari, și se va alătura echipei londoneze abia în 2026.

Emegha a început sezonul excelent în Ligue 1, cu trei goluri în patru meciuri, după ce în campania precedentă reușise 14 goluri în 29 de partide oficiale pentru Strasbourg. Evoluțiile sale l-au transformat rapid într-unul dintre cei mai apreciați tineri atacanți din campionatul francez.

Parcursul carierei lui Emanuel Emegha

Format la academia lui Sparta Rotterdam, Emegha a debutat în Eredivisie înainte de a se transfera în Belgia, la Antwerp, și ulterior în Austria, la Sturm Graz. În vara lui 2023 a semnat cu Strasbourg, unde s-a impus rapid ca titular și golgheter.

Chelsea continuă astfel politica de a investi în jucători tineri, urmând ca Emegha să fie integrat în lotul lui Enzo Maresca peste două sezoane, atunci când se așteaptă să atingă maturitatea sportivă.

