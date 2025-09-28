În premieră, a fost amenajată o secție la Muzeul Țăranului Român, pe lângă celelalte patru centre tradiționale de vot, unde sunt așteptați aproximativ 30.000 de alegători moldoveni

Republica Moldova își alege duminică noul Parlament, într-un scrutin cu miză istorică pentru viitorul său european, organizat într-un context geopolitic extrem de tensionat.

În România, diaspora moldoveană va putea vota în 23 de secții, un număr record, amenajate în marile orașe universitare și centre regionale. Aproximativ 30.000 de alegători sunt așteptați să participe la procesul electoral, potrivit estimărilor oficiale. Bucureștiul va găzdui, în premieră, o secție la Muzeul Țăranului Român, pe lângă celelalte patru centre tradiționale de vot, scrie Agerpres.

Ambasadorul Republicii Moldova la București, Victor Chirilă, a atras recent atenția asupra intensificării presiunilor externe în perioada electorală. Diplomatul a descris acțiunile Federației Ruse drept „un război hibrid total, nemilos”, în care sunt angrenate instituții și actori interni care, în mod normal, nu ar trebui să participe la astfel de acțiuni.

El a amintit implicarea unor segmente din Biserica Ortodoxă aflate sub Patriarhia Moscovei, a unor formațiuni politice și chiar a unor rețele infracționale documentate de autoritățile de la Chișinău. „Este un război împotriva Republicii Moldova, cu toate pârghiile posibile. Miza este viitorul nostru pe decenii”, a subliniat ambasadorul, într-un interviu pentru Agerpres.

La scrutinurile anterioare, aproape 31.000 de cetățeni moldoveni au votat în România. Mulți dintre ei, stabiliți peste hotare, continuă să fie implicați activ în viața politică a țării de origine. „Sunt foarte pro-europeni, înțeleg valoarea libertății și a democrației, iar asta ne dă speranță că vor avea o prezență puternică și acum”, a mai spus Victor Chirilă.

Secțiile de vot sunt distribuite astfel: cinci în București, trei în Iași, câte două la Cluj-Napoca, Timișoara și Brașov, iar în orașele Bacău, Baia Mare, Constanța, Craiova, Galați, Oradea, Târgu Mureș, Suceava și Sibiu, câte una. Adresele exacte pot fi consultate pe pagina oficială a Ambasadei Republicii Moldova.

