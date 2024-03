Patriarhul Daniel al Bisericii Ortodoxe Române este așteptat să sfințească noua capelă din incinta Palatului Parlamentului, în cadrul unei ceremonii la care și-au anunțat participarea președintele PNL și al Senatului, Nicolae Ciucă, președintele PSD, premierul Marcel Ciolacu, precum și preşedintele interimar al Camerei Deputaţilor, Alfred Simonis.

O sărbătoare tradițională a românilor, Buna Vestire, urmează să fie marcată prin venirea la Parlamentul României, în după-amiaza de 25 martie, a patriarhului Bisericii Ortodoxe Române, IPS Daniel. Teoretic, Biserica n-ar trebui să se implice în politică iar politicienii n-ar trebui să încerce să influențeze activitea Bisericii. De exemplu, la 29 februarie 2024, “în perspectiva alegerilor europarlamentare, locale, legislative și prezidențiale din anul 2024”, Sfântul Sinod, care este prezidat chiar de patriarhul României, a emis un Îndreptar care preciza următoarele: “Sfântul Sinod reamintește apelul său către liderii partidelor politice din România de a nu permite recrutarea de membri din rândurile clerului și nici folosirea în scopuri politice a persoanelor, spațiilor, slujbelor și însemnelor bisericești”.

Totuși, patriarhul Daniel este așteptat, luni, la Parlament, unde va fi întâmpinat de liderii PSD, PNL și probabil și ai altor partide politice. Scopul acestei vizite este ca însuși patriarhul să oficieze slujba de sfințire a capelei ortodoxe care s-a construit în interiorul imensei clădiri a Palatului Parlamentului, la nivelul P, în zona intrării C1. Necesitatea unei capele în interiorul Parlamentului este discutabilă în condițiile în care, în imediata vecinătate a clădirii Parlamentului, se află chiar Catedrala Națională. Totuși, la data de 11 martie 2024, Biroul permanent al Camerei Deputaților a discutat o solicitare a președintelui interimar, Alfred Simonis (PSD), privind alocarea unui spațiu în interiorul Camerei Deputaților care să servească drept capelă.

“E vorba de un spațiu în incinta clădirii Parlamentului. Este vorba de un memorandum care a fost aprobat la solicitarea mea, pentru a identifica acest spațiu care poate avea această destinație de capelă ortodoxă. Cred că suntem ultimul Parlament din Europa care nu are un astfel de spațiu. Știu că este o idee mai veche, s-a mai discutat despre ea. Ne dorim și am identificat un astfel de spațiu, am avut o corespondență și cu Patriarhia Română și, cel mai probabil, pe 25 martie, de Buna Vestire, vom sfinți acea capelă”, a declarat Alfred Simonis. Deputatul PSD a fost întrebat ce vor face parlamentarii care sunt de altă religie decât cea ortodoxă. Simonis a răspuns că aceasta va fi “o discuție ulterioară” dar că s-ar putea aloca un spațiu separat dedicat altor religii.

Inițiativa de a întemeia o capelă în interiorul Palatului Parlamentului fusese enunțată, la 31 octombrie 2023, de președintele Senatului, Nicolae Ciucă, la un eveniment care s-a numit “Mic Dejun cu Rugăciune” – după modelul evenimentelor similare care se organizează în SUA. “În această clădire atât de mare este incredibil că nu am reușit până acum să avem destinată o încăpere în care atât parlamentarii, cât și cei care vizitează Parlamentul să regăsească un loc unde să se roage și unde să ne gândim cu toții că suntem aici în slujba poporului și a lui Dumnezeu”, a declarat Ciucă. “În calitate de preşedinte al Senatului şi al Partidului Naţional Liberal, am convingerea că orice formă de leadership, inclusiv cea creştină, ar trebui să promoveze moralitatea, libertatea religioasă, coexistenţa paşnică dintre diferitele religii şi culturi, educaţia sănătoasă şi demnitatea”, sublinia Nicolae Ciucă. La “Micul Dejun cu rugăciune” din 31 octombrie, premierul Ciolacu fusese reprezentat de secretarul de stat Ciprian Olinici, șeful Secretariatului de Stat pentru Culte. La același eveniment fusese prezent și consilierul prezidențial Sergiu Nistor, în calitate de reprezentant al șefului statului, Klaus Iohannis.

Cu privire la premierul Ciolacu, el s-a remarcat, în decembrie 2023, când a asistat la slujba de Crăciun oficiată de patriarhul Daniel.

Deși președintele Senatului, Nicolae Ciucă (PNL), anunța încă din octombrie 2023 că dorește o capelă în Palatul Parlamentului, președintele interimar al Camerei Deputaților, Alfred Simonis (PSD), susține că el este cel care a solicitat alocarea unui sediu pentru capelă. “Vom identifica un spaţiu unde oameni care vor să se roage şi să se închine pot să o facă”, explica Simonis.

Într-o hotărâre din 29 februarie 2024, luând act de faptul că, în anul 2024, în România sunt programate mai multe runde de alegeri, Sfântul Sinod, care este condus chiar de patriarhul Daniel, aprobase un “Îndrumar” prin care le cerea politicienilor să nu folosească nici persoane din rândul Bisericii, nici însemne sau slujbe religioase în scopuri electorale.

În ședința din 29 februarie, Sfântul Sinod reitera faptul că “Biserica Ortodoxă Română nu recomandă susținerea vreunui partid politic sau vreunei ideologii politice”.

