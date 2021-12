În 21 decembrie 2021 fuse Revoluțiune cu voie de la Polițiune

În ziua de 21 decembrie 2021, AUR și alte organizații nemulțumite de restricțiile pandemiei au manifestat vrând să arate că izbucnirea revoltei anticomuniste din București, la 21 decembrie 1989, trebuie omagiată pe măsură.

La 32 de ani de la izbucnirea revoluției din București, la Palatul Parlamentului, a fost mare agitație, mare freamăt, mare protest anunțat de multă vreme de AUR și alte organizații care luptă împotriva obligativității certificatului verde la locul de muncă sau împotriva folosirii lui în anumite activități, sau a vaccinării obligatorii.



Protestatarii au forțat porțile de la intrarea, din curtea Senatului, și, culmea, cu voia forțelor de ordine ale Jandarmeriei au ajuns până pe treptele instituției.



Aceștia, ca într-o scenă desprinsă din filmul lui Sergiu Nicolaescu, „ Pentru Patrie”, s-au urcat pe gardurile exterioare ale curții Parlamentului luând cu asalt incinta instituției ca și cum ar fi cucerit o redută de la sud de Dunăre-Grivița, Rahova- în timpul războiului de independență.



Mai multe mașini din curtea Parlamentului au fost vandalizate și mai multe persoane au escaladat gardurile Parlamentului. Unii protestatari s-au plâns că în curte s-a stropit cu spray lacrimogen. Jandarmii însă spun că nu au fost folosite mijloacele din dotare.

Incidentele au stârnit dezbateri aprinse între politicieni ce porniseră încă de dimineață în plenul Camerei Deputaților.



Deputaţii AUR au protestat vizavi de adoptarea acestui proiect, despre care susţin că este neconstituţional şi va crea haos deoarece o mare parte a angajaţilor de la stat nu sunt vaccinaţi împotriva SARS-CoV-2.



Deputatul USR Bogdan Rodeanu a acuzat faptul că proiectul, deşi se află pe ordinea de zi, nu va fi dezbătut şi votat de plen marţi, deoarece nu are raport de la comisia parlamentară de specialitate.

„Cea mai mare minciună pe ziua de astăzi este aceea că va intra la vot certificatul verde. Aveţi acest proiect pe ordinea de zi şi nu are raport. Colegii din comisiile de sănătate încă nu au livrat Parlamentului un raport cu amendamente pentru această formă. Dacă vreţi să spuneţi adevărul, mergeţi în faţa Parlamentului şi spuneţi oamenilor că i-aţi minţit, că acest proiect privind certificatul verde nu intră astăzi la vot, pentru că nu are raport”, a afirmat Rodeanu.



Copreşedintele AUR George Simion a replicat că deputatul USR „nu înţelege” ce vor oamenii care au ieşit în stradă. După acest schimb de replici, o parte dintre deputaţii AUR s-au dus la preşedintele de şedinţă, Daniel Suciu, care a cerut chestorilor să-i îndepărteze pe „colegii turbulenţi”.

După incidentele din 21 decembrie 2021 de la Parlament, au apărut și primele explicații ale Jandarmeriei din București

Jandarmeria a dat primele explicații pentru incidentele care au avut loc la poarta Senatului, spunând că o încuietoare a cedat sub presiunea manifestanților, iar forțele de ordine nu au intervenit pentru a nu escalada protestul.



Șeful Jandameriei Capitalei, Cătălin Stegăroiu, spune că jandamii au avut tot timpul sub control protestul desfășurat marți la Parlament.

„ Adunarea publică a fost pașnică, situația fost permanent sub controlul nostru, inclusiv când s-a forțat acea poartă de acces către Senatul României și vă explic de ce: la momentul când acel grup destul de violent a împins în poarta către Senatul României și a rupt încuietoarea de la poartă, colegii mei au apreciat că, dacă vor menține dispozitivul, manifestanții, persoane care participă la protest, puteau să fie rănite destul de grav de jandarmi și de poartă. Din acest motiv, pentru detensionare s-a retras un pic dispozitivul, fiind permanent sub control”, a declarat Cătălin Stegăroiu.



Pe scurt, jandarmeria a permis ca protestatarii să pătrundă în curtea Senatului României, urcați chiar pe gardurile de protecție ale acestora, sprijinite de zidul clădirii.



Și pentru ca sceneta să fie completă, liderul AUR, George Simion, a mutat protestul la Guvern, la premierul Ciucă, deși acesta nu se afla acolo, fiind plecat în străinătate.

„15.000 de oameni în stradă la toate intrările. Protestul s-a terminat, ne mutăm la Guvern la domnul Ciucă, el vrea să-și asume răspunderea pe certificatul verde. Respingem această cale de a impune fără vot. Vom continua la PSD și la domnul Ciucă”, a spus George Simion.



Tot George Simion a felicitat Jandarmeria pentru faptul că nu a intervenit și a dat vina pentru incidente și provocări pe „niște băieți de la servicii”. Avea lecția învățată pentru filmul evenimentelor de marți.

E bine, există UNITATE între organizatorii protestului și cei care trebuie să apere un obiectiv ca Parlamentul României, am putea spune.



„Să vedem cine sunt protestatarii, poate sunt niște băieți de la servicii care ar fi dorit să divagheze, să distorsioneze mesajul.”, a afirmat liderul AUR, la Realitatea Plus.



USR a găsit prilej să ceară demisia ministrului de interne, Lucian Bode, pentru reacția jandarmilor aflați în dispozitivul de pază de la Parlament.



Până la urmă, în 21 decembrie 2021, „Revoluțiunea” AUR a reușit, după cum au declarat reprezentanții formațiunii că au învins, în primul meci, cu puterea și că e 1-0 pentru români.

„Polițiunea” au fost „băieții buni” că n-au reacționat, iar Opozițiunea are material pentru a toca puterea.

Naivii se vor așeza un pic mai liniștiți la masa de Crăciun, nu atât de plină ca în alți ani, după cum anunță statisticile comerciale, dar cu gândul că are cine să-i apere de puterea dornică să le ia cât mai mult din libertăți prin certificatul verde.



Vorba unui amic: „UNITATEA merge bine, iar oamenii e fericiți toți!”

