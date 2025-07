Impresionant! Un licean japonez a doborât recordul lui Usain Bolt la 100 m

La doar 16 ani, adolescentul din Japonia intră în elita mondială a sprintului.

Lumea atletismului are un nou nume de urmărit: Sorato Shimizu, tânărul japonez de doar 16 ani care a reușit o performanță extraordinară la 100 de metri, egalând pragul de 10 secunde și depășind astfel recordul lui Usain Bolt la aceeași vârstă.

Evenimentul a avut loc la Hiroshima, în cadrul unui campionat între licee, iar timpul obținut de Shimizu este deja considerat istoric. Potrivit The Sun, adolescentul s-a calificat automat la Campionatul Mondial de Atletism, ce va avea loc în septembrie la Tokyo, după ce a depășit baremul de calificare.

„Eram hotărât să alerg sub 10 secunde înainte de finală. Sunt fericit că am stabilit un record pentru liceu. Aș vrea să am o șansă să simt gustul succesului, dacă reușesc să ajung acolo (n.r. la Mondiale)”, a declarat Sorato Shimizu după cursa de senzație.

Mai rapid decât Usain Bolt la 16 și chiar la 20 de ani

Timpul reușit de japonez este nu doar cel mai bun pentru vârsta lui, ci și un nou record mondial U18, doborând astfel performanțele lui Christian Miller și Puripol Boonson (ambii cu 10,06 secunde). Mai mult, el a stabilit și un nou record național al Japoniei în categoria liceenilor, înlocuindu-l pe cel vechi de 10,01 secunde deținut de Yoshihide Kiryu, rămas în picioare timp de 12 ani.

Comparativ cu Usain Bolt, considerat cel mai rapid om din istorie, performanța lui Shimizu capătă și mai multă greutate. La 16 ani, jamaicanul nu coborâse sub 10,30, iar la 20 de ani avea un personal best de 10,03 secunde, într-o perioadă în care se concentra mai mult pe proba de 200 m.

Shimizu a intrat, astfel, în top 5 all-time al sprinterilor japonezi, la o vârstă la care majoritatea atleților sunt abia în perioada de formare. Calificarea la Campionatul Mondial în timp ce încă este elev îl transformă într-un fenomen global și într-o speranță reală a sprintului nipon.

Cu o explozie fizică rar întâlnită la această vârstă și cu o maturitate tactică evidentă în curse, Sorato Shimizu pare pregătit nu doar pentru Mondiale, ci și pentru a rescrie viitorul sprintului mondial. Iar faptul că această ascensiune vine într-un an în care Tokyo va fi gazda Campionatului Mondial adaugă o simbolistică aparte debutului său la nivel mare.

