Preşedintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a anunţat luni, după şedinţa coaliţiei de guvernare, că amendamentul partidului privind impozitul minim pe cifra de afaceri pentru multinaţionale a fost acceptat, ceea ce înseamnă păstrarea cotei de 1%.

„A fost acceptat amendamentul nostru pentru multinaţionale, păstrarea impozitului de 1%, ăsta este un lucru stabilit. Acest amendament a fost acceptat, ceea ce este un lucru bun, nu trebuia să fie abrogată această prevedere din Cod”, a declarat Sorin Grindeanu.

Întrebat dacă măsura se va aplica şi companiilor care nu au rezidenţă în România, liderul social-democrat a precizat:

„Este o discuţie şi o explicaţie pe care a făcut-o ministrul Finanţelor, legată de pragul de 50 de milioane şi ceea ce se întâmplă sub 50 de milioane şi anume acele criterii care ţin, sau furci prin care să nu se poată face transferul capitalului şi sub cifra de afaceri de 50 de milioane”.

Critici din partea Confederaţiei Concordia

Mediul de afaceri reacţionează dur la această decizie. Confederaţia Concordia atrage atenția că reintroducerea impozitului minim pe cifra de afaceri, alături de o nouă taxă pe cheltuielile marilor companii, va afecta grav economia.

„Menținerea impozitului minim pe cifra de afaceri (IMCA), concomitent cu introducerea unei noi taxe pe cheltuielile marilor companii, este o decizie profund greșită, cu un impact negativ cert asupra economiei.

IMCA a fost încă de la început o eroare de politică fiscală, iar păstrarea acesteia simultan cu o nouă taxă înseamnă dublarea poverii asupra acelorași companii și compromiterea șanselor de relansare economică.

Un climat economic slăbit nu va aduce mai multe venituri la buget, ci mai puține. Mediul de afaceri și cetățenii nu mai pot purta singuri povara dezechilibrelor bugetare generate de clasa politică. România are nevoie de reforme reale, de eficientizarea cheltuielilor publice și de o împărțire echitabilă a responsabilităților. Solicităm autorităților să își asume partea de reforme și reduceri de cheltuieli, în loc să transfere întreaga presiune către economie”, transmite organizația.

Concordia cere o abordare echilibrată

Patronatele reunite în Concordia, care reprezintă companii din 20 de sectoare economice cheie, subliniază că România are nevoie de „disciplină fiscală” și de politici coerente pentru a asigura stabilitatea mediului de afaceri.

