Sorin Grindeanu, președintele interimar al PSD, a respins speculațiile privind posibile nominalizări la conducerea Serviciului Român de Informații (SRI) și a Serviciului de Informații Externe (SIE).

Întrebat la Digi24 despre numele vehiculate – Gabriel Zbârcea, Marius Lazurca, Florin Vlădică și Mircea Abrudean – Grindeanu a spus: „Astea sunt speculaţii. Şi chiar aşa sunt şi le tratez”.

El a subliniat că adevărata miză este ca viitorii conducători ai serviciilor să fie persoane care să apere interesele României.

„Dincolo de nume, care sunt speculaţii, sunt convins că cine trebuie, nu doar cred, cine trebuie să vină acolo, sunt oameni care trebuie să apere (…) interesul naţional”, a afirmat liderul PSD.

Postul de la SRI, vacant de doi ani

Grindeanu a reamintit că funcția de director al SRI este liberă de la demisia lui Eduard Hellvig, în timp ce la SIE există în continuare un conducător în funcție.

El a subliniat că serviciile românești fac parte dintr-un sistem de alianțe și că România și-a câștigat un loc respectat, motiv pentru care numirile trebuie să țină cont de acest context.

„Serviciile româneşti sunt parte a unui sistem de alianţe cu servicii prietene. Noi ne-am câştigat un loc respectat în acest sistem şi aşa trebuie să rămână. (…) Asta cred că este linia după care trebuie să ne ghidăm. Şi sunt convins că aşa se va întâmpla”, a mai declarat Grindeanu.

„Nu pot accepta ca AUR să propună șefii serviciilor”

Întrebat dacă ar trebui păstrat obiceiul instituit în perioada lui Traian Băsescu, potrivit căruia șefii serviciilor ar proveni din opoziție, Grindeanu a exclus această variantă.

„Dacă vorbim de opoziţie în România, vorbim de AUR. (…) Discursul pe care îl are de multe ori AUR pare anti-european, pare anti-UE. Asta e o problemă peste care eu nu pot să trec. Şi eu şi PSD-ul. Şi atunci mi-ar fi dificil să mă gândesc că una din propuneri o să vină din această zonă”, a explicat liderul social-democrat.

În ceea ce privește proveniența viitorilor șefi ai serviciilor – societatea civilă sau partidele politice –, Grindeanu a evitat să ofere un răspuns direct:

„Nu vreau să intrăm în amănunte pentru că aş specula, aş face pure speculaţii. Înţeleg rolul pe care îl are preşedintele dat de Constituţie (…) de a face aceste nominalizări, care ar fi bine să treacă prin vot în Parlament”.

