Imaginea zilei la Harkov: un tată strânge mâna băiatului de 13 ani ucis de o rachetă a Rusiei

Imaginea zilei vine de la Harkov unde un tată îndurerat strânge mâna băiatului de doar 13 ani ucis de o rachetă a Rusiei într-un bombardament asupra orașului.

Un baiat in varsta de 13 ani a fost ucis in aceasta dimineata de o racheta ruseasca in orasul Harkov din estul Ucrainei, au anuntat oficialii locali. Imaginea in care tatal disperat strange mana copilului sau a ajuns virala in intreaga lume dupa ce a fost publicata de agentia Reuters.

Baiatul, al carui nume nu a fost dezvaluit, a murit din cauza ranilor suferite cand o racheta ruseasca s-a izbit de o moschee aflata in apropierea statiei de autobuz in care se afla.

Alte doua persoane – un barbat si o femeie – au murit, de asemenea, potrivit guvernatorului regional din Harkov, Oleh Synehubov, potrivit aktual24.ro.

La Harkov un tată strânge mâna băiatului de 13 ani ucis ceva mai devreme de o rachetă rusească, atac în care sora lui a fost rănită

Echipele de salvare au fost vazute transportand in graba un cadavru acoperit de la locul faptei pe o targa. Moscheea a suferit pagube considerabile in urma atacului.

Synehubov a adaugat ca sora de 15 ani a adolescentului mort a fost, de asemenea, ranita, fara sa comenteze starea ei sau sa le dea numele.

‘Acesta este un alt act teribil de teroare al rusilor’, a scris Synegubov pe aplicatia de mesagerie Telegram.

Harkov, al doilea oras ca marime din Ucraina, a rezistat unui asalt rusesc care a ajuns la periferia sa in primele doua luni ale invaziei, dar a fost supus aproape zilnic bombardamentelor in ultima luna, dupa o perioada de calm relativ.

Rusia, care a invadat Ucraina la 24 februarie, nu a comentat pana acum acest nou incident.

Oficialii militari si Ministerul Apararii al natiunii au negat pana acum ca au vizat in mod deliberat civili in atacurile lor, desi loviturile aeriene rusesti au devastat orase si localitati ucrainene si se crede ca au ucis zeci de mii de oameni nevinovati.

Intr-o postare pe Telegram, biroul procurorului local a declarat ca a crezut ca rachetele au fost lansate de la un lansator multiplu de rachete Uragan.

Bombardamentele rusesti au continuat, de asemenea, sa loveasca zeci de alte centre urbane din estul si sudul Ucrainei in ultimele zile.

Bombardamentele din Harkov: „Totul a început să se prăbușească”

Forțele rusești au bombardat duminică, 3 aprilie, al doilea oraș din Ucraina, Harkov. Au rănit și omorât mai multe persoane, a declarat guvernatorul regiunii.

Cadavrele au putut fi văzute zăcând pe trotuar în fața unei clădiri rezidențiale după ce rachetele au lovit zona în jurul orei locale 17:40 (14:40 GMT), potrivit unui martor ocular al Reuters.

Un rezident, pe nume Serghei, a declarat că pagubele și bilele mici găsite sugerau utilizarea unei bombe cu fragmentație. Reuters nu a putut verifica cauza pagubelor.

Întrebat despre acuzațiile de crime de război, inclusiv despre utilizarea bombelor cu dispersie, la 1 martie, purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat într-o teleconferință cu reporterii: „Negăm categoric acest lucru”. El a respins acuzațiile privind loviturile rusești asupra țintelor civile și utilizarea bombelor cu dispersie și a bombelor cu vid ca fiind false.

