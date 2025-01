Acțiunea vizează un dosar penal care include infracțiuni de evaziune fiscală, sustragere de sub sechestru, fals în înscrisuri sub semnătură privată și uz de fals

Polițiștii de investigare a criminalității economice din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Argeș, sub coordonarea Parchetului de lângă Tribunalul Argeș, au desfășurat, marți dimineață, 25 de percheziții domiciliare în județele Argeș, Olt și Vâlcea. Acțiunea vizează un dosar penal care include infracțiuni de evaziune fiscală, sustragere de sub sechestru, fals în înscrisuri sub semnătură privată și uz de fals.

Potrivit IGPR, perchezițiile au avut loc la locuințele și sediile unor persoane fizice și juridice: o locație din Argeș, 16 în Olt și 8 în Vâlcea. Ancheta se concentrează asupra unei firme care, în perioada 2019-2020, ar fi creat un circuit evazionist, prin înregistrarea unor facturi fictive de produse de agregate minerale, prejudiciind astfel bugetul de stat cu aproximativ 115.000 de lei.

De asemenea, firma ar fi antedatat facturi fiscale pentru vânzarea a trei autovehicule, încercând să evite instituirea măsurilor sechestrului asigurător asupra acestora. Aceste tranzacții ar fi fost simulate pentru a masca vânzarea bunurilor către o altă persoană juridică, implicată în lanțul infracțiunilor.

În cadrul acțiunilor, 24 de persoane vor fi conduse la sediul Poliției pentru audieri, în baza mandatelor de aducere emise. Acțiunea a beneficiat de sprijinul specialiștilor Serviciului Criminalistic și al luptătorilor Serviciului pentru Acțiuni Speciale din cadrul IPJ Olt și Vâlcea, precum și al jandarmilor.

