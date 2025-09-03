Liderul UDMR, Kelemen Hunor a criticat reforma pensiilor magistraților, privind perioada de tranziție de zece ani considerând-o „mult prea lungă” și a avertizat că dacă proiectul pică la CCR, „mai bine să mergem cu toții acasă”.

Privind reforma magistraților, Kelemen Hunor a declarat, marți, la Digi24: „Eu aș fi mers la o variantă fără o tranziție mult prea lungă, fiindcă e greu să explici oamenilor de ce la magistrați trebuie o perioadă de tranziție foarte lungă, când în momentul în care crești, vârsta de pensionare la oameni, atunci nu ai o perioadă de tranziție așa de lungă. (…) Zece ani, din punctul meu de vedere, este mult, e mult prea mult”.

Despre o eventuala respingere a proiectul de către Curtea Constituțională, liderul UDMR a susținut: „Dacă pică la curtea constituțională și această variantă, corect, extrem de echilibrată, atunci nu mai știu ce se mai poate face și revolta populară va fi extrem de justificată”. Acesta a mai adăugat: „Dacă pică la Curtea Constituțională, e mai bine să mergem cu toții acasă”.

