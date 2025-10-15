Hub de energie regenerabilă de 380 milioane de euro la Turceni printr-o asociere între Primărie și BEI

Primăria orașului Turceni a semnat, marți, un contract cu Banca Europeană de Investiții (BEI) pentru un proiect care își propune crearea unui hub de energie regenerabilă.

Proiectul, în valoare totală de 380 de milioane de euro, este prima inițiativă de această anvergură din județul Gorj, potrivit unui comunicat de presă postat pe pagina de Facebook a primarului orașului Turceni, Constantin Popescu.

Implementarea proiectului va duce la folosirea a peste 123 hectare de teren public (pășuni) și peste 200 de hectare de teren privat pentru crearea de parcuri fotovoltaice agrivoltaice, stații de stocare a energiei, precum și producție și stocare de hidrogen verde.

‘În inima Județului Gorj, unde, timp de decenii, s-a produs una dintre cele mai mari cantități de electricitate pe bază de cărbune din România, orașul Turceni deschide astăzi o nouă etapă a unei tranziții curajoase către energie verde, sustenabilitate și parteneriate pentru viitor. În calitate de primar al acestui oraș, împreună cu comunitatea și echipa mea, am dezvoltat un proiect integrat cu potențial de implementare accelerată, bazat pe inițiativă locală, voință administrativă și parteneriate deja conturate. Într-un județ unde lipsesc proiecte mature în domeniul tranziției juste, Turceni își asumă responsabil rolul de lider regional’, a declarat Constantin Popescu, potrivit postării.

Proiectul va duce la creșterea producției de energie electrică din surse regenerabile de energie

Parteneri în dezvoltarea acestui proiect, precum și în implementarea lui, sunt Asociația Bankwatch Romania și Asociația GAL Sudul Gorjului. Aceste parteneriate strategice au avut rolul important în dezvoltarea planului de proiect și alinierea acestuia cu politicile europene de mediu, precum și în aplicarea pentru asistență tehnică.

Debutul implementării acestui proiect va fi la începutul anului 2026.

Proiectul va contribui la o tranziție justă a regiunii prin creșterea producției de energie electrică din surse regenerabile de energie și va fi complementar altor investiții de decarbonizare în curs de implementare sau care urmează să fie implementate de Primăria Turceni.

‘Implementarea cu succes a acestuia va putea reprezenta un reper la nivel național de proiecte care contribuie la o tranziție energetică și justă reușită. Dezvoltarea de parcuri fotovoltaice agrivoltaice, instalarea de stații de stocare și producția și stocarea de hidrogen verde, precum și exploatarea resurselor geotermale pentru termoficare și agricultură sunt principalele componente energetice ale acestei abordări integrate prin care Turceni își propune să devină un pol regional al tranziției energetice’, se mai arată în postare.

Urmărește România Liberă pe Twitter, Facebook și Google News!