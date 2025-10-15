Proiectul inițiat de deputatul USR Oana Murariu elimină birocrația și le permite judecătorilor să se concentreze pe soluționarea cauzelor, nu pe redactări stufoase.

Camera Deputaților a adoptat, ca for decizional, modificarea Codului de procedură civilă care schimbă modul în care sunt redactate hotărârile judecătorești.

Proiectul, inițiat de deputatul USR Oana Murariu și susținut de Consiliul Superior al Magistraturii, are ca scop reducerea birocrației și eficientizarea activității instanțelor.

„Proiectul adoptat astăzi, susţinut şi de Consiliul Superior al Magistraturii, simplifică modalitatea în care este redactată hotărârea judecătorească. Se va pune accent pe aspectele esenţiale şi nu vom mai avea hotărâri de zeci de pagini cu reluarea a ceea ce au susţinut părţile şi, undeva la final, într-o pagină, ce a reţinut instanţa, pentru ce argumente şi soluţia”, a declarat Oana Murariu.

Ce prevede noua lege

Modificarea adoptată elimină din hotărârile judecătorești reluarea integrală a susținerilor părților, acestea fiind deja prezente în dosar.

În schimb, documentul final va conține faptele reținute de instanță, motivele de fapt și de drept, precum și explicațiile privind admiterea sau respingerea cererilor.

„Proiectul ajută şi la debirocratizare, lăsând mai mult timp magistraţilor să se aplece asupra cauzei şi a soluţiei, astfel încât să rezulte o soluţie corectă, prin care să se facă dreptate părţilor implicate în proces. Nu inventăm nicidecum roata. State ale căror sisteme judiciare le admirăm – Danemarca, Belgia, Letonia sau Portugalia – au adoptat de mult timp această modalitate de prezentare a hotărârii judecătoreşti. Mă bucur că, iată, a venit momentul României”, a adăugat deputatul USR.

O măsură pentru degrevarea instanțelor

Potrivit USR, volumul de muncă al judecătorilor este uriaș — în unele instanțe depășind 1.000 de dosare pe an pentru fiecare magistrat.

Formațiunea susține că simplificarea redactării hotărârilor este o măsură cu impact rapid, care ar putea contribui la deblocarea sistemului judiciar și la reducerea timpului de soluționare a cauzelor.

