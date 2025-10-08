CSM afirmă că, în ciuda avertismentelor repetate, discursul politic a continuat să fie unul acuzator la adresa magistraților, în locul unui dialog real

Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) acuză din nou autoritățile politice că alimentează un climat ostil față de sistemul judiciar, prin declarații publice și campanii mediatice, menite să submineze credibilitatea magistraților și să-i transforme în țapi ispășitori pentru dificultățile economice și sociale ale țării. Reacția vine în ziua în care Curtea Constituțională a amânat, pentru a doua oară, pronunțarea asupra proiectului de modificare a pensiilor speciale, inițiat de Guvernul condus de Ilie Bolojan.

CSM avertizează, într-un comunicat transmis miercuri, că autoritatea judecătorească trece printr-o perioadă de „gravitate excepțională”, din cauza „atitudinilor inacceptabile” ale unor reprezentanți politici. Instituția subliniază că inițiativa de schimbare a statutului judecătorilor și procurorilor, promovată fără consultări reale, a accentuat tensiunile dintre sistemul de justiție și factorul politic.

Consiliul reproșează autorităților lipsa oricărei preocupări pentru consecințele acestor măsuri asupra independenței justiției, pilon esențial al unui proces echitabil și al funcționării statului de drept. „Nici una dintre cauzele care au determinat reacțiile sistemului judiciar nu a fost înlăturată, iar climatul ostil persistă”, se arată în document.

CSM mai afirmă că, în ciuda avertismentelor repetate, discursul politic a continuat să fie unul acuzator la adresa magistraților, în locul unui dialog real. „Factorul politic a ales să ignore pozițiile ferme ale sistemului judiciar, perpetuând o retorică de culpabilizare, în loc să caute soluții prin cooperare onestă”, se precizează în comunicat.

Tensiunile au fost amplificate de proiectul Guvernului Bolojan, privind pensiile speciale ale magistraților, asupra căruia Curtea Constituțională nu a dat încă un verdict. Inițiativa prevede, printre altele, creșterea treptată a vârstei de pensionare până la 65 de ani, majorarea vechimii necesare la 35 de ani, plafonarea pensiei la 70% din ultimul salariu net și aplicarea unei penalizări de 2% pentru pensionarea anticipată.

Modificările urmau să intre în vigoare la 1 octombrie, însă legea a fost contestată de Înalta Curte de Casație și Justiție, ceea ce a dus la blocarea procesului legislativ.

Reforma pensiilor speciale a generat proteste la nivel național în rândul judecătorilor și procurorilor, care avertizează că intervențiile politice pot afecta grav stabilitatea sistemului și garanțiile de independență profesională.

