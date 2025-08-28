Google avertizează cei 2,5 miliarde de utilizatori Gmail

Google a transmis un avertisment urgent pentru toți cei care folosesc aplicația Gmail, recomandând schimbarea imediată a parolelor pentru a proteja conturile de atacurile cibernetice. Cu peste 2,5 miliarde de utilizatori activi la nivel mondial, Gmail rămâne o țintă principală pentru hackeri și atacuri de phishing, notează compania.

Recent, Google a raportat că atacatorii intensifică metodele de furt de credențiale și phishing, aceste tipuri de atacuri reprezentând 37% din „intrările reușite” în conturi. Problema este agravată de faptul că infractorii cibernetici folosesc apeluri telefonice și e-mailuri false, pretinzând că sunt reprezentanți Google Support, pentru a obține informații sensibile.

Chiar și sistemul de autentificare în doi pași (2FA) nu oferă protecție completă. Hackerii creează pagini de autentificare false, iar utilizatorii neatenți pot furniza parole, coduri de securitate și date personale direct infractorilor. Google subliniază că 64% dintre utilizatori nu își schimbă parola în mod regulat, ceea ce face esențială actualizarea acesteia cât mai curând posibil.

Sfaturi pentru securizarea contului Gmail

Folosiți un manager de parole independent, nu doar cel integrat în browser.

După schimbarea parolei, actualizați autentificarea 2FA printr-o aplicație de tip authenticator care generează coduri unice de verificare.

Dacă nu aveți un passkey (amprentă, recunoaștere facială sau PIN), creați unul. Passkey-urile sunt mai sigure împotriva phishingului, deoarece nu pot fi divulgate hackerilor.

Nu vă conectați niciodată printr-un link primit prin e-mail, chiar dacă pare că provine de la Google.

Google recomandă ca schimbarea parolei să devină o practică periodică, nu doar ocazională, pentru a reduce riscurile de securitate și a proteja datele personale.

