Hong Kong pune sub acuzare patru persoane pentru postări care încurajau boicotarea alegerilor

Autoritățile din Hong Kong au pus joi sub acuzare patru persoane pentru postări pe rețelele sociale prin care îndemnau cetățenii să nu voteze la alegerile care urmează să aibă loc pe 7 decembrie, în timp ce oficialii locali continuă campania de promovare a participării la vot, notează AFP.

Sistemul electoral al Hong Kong-ului a fost revizuit de Beijing în 2021 pentru a permite doar „patrioților” să dețină funcții publice, iar scrutinul din decembrie va selecta o a doua serie de legislatori conform noilor reguli. Mai puțin de un sfert din locuri sunt alese direct de alegători.

Un pensionar în vârstă de 68 de ani a fost acuzat de „publicație sedicioasă”, o infracțiune legată de securitatea națională, fiind acuzat că a publicat repetat mesaje online care incitau ura față de guvern și îi îndemnau pe alții să nu voteze. Acuzatul riscă până la șapte ani de închisoare.

Alți trei, doi bărbați și o femeie cu vârste între 55 și 61 de ani, au fost acuzați că au redistribuit conținut care încuraja neparticiparea la vot. Această infracțiune prevede o pedeapsă maximă de trei ani de închisoare și o amendă de 200.000 de dolari Hong Kong ($25.700).

Autoritățile au emis mandate de arestare și pentru alte două persoane aflate în afara orașului, suspectate că ar fi autorii postărilor originale.

În Hong Kong, a devenit infracțiune în 2021 să îndemni alte persoane să nu voteze sau să-și anuleze votul, deși votul nu este obligatoriu. Curtea supremă a orașului va analiza în luna mai dacă această infracțiune încalcă drepturi constituționale, precum libertatea de exprimare.

Reformele electorale impuse de Beijing au fost implementate după protestele masive și, uneori, violente pro-democrație din 2019. Prima rundă de alegeri legislative sub noul sistem, desfășurată în decembrie 2021 și fără candidați pro-democrație, a înregistrat o prezență record scăzută, de doar 30%.

De această dată, autoritățile au intensificat campania de promovare a votului, cu materiale publicitare în întreaga metropolă. Liderul Hong Kong-ului, John Lee, a îndemnat luna trecută cetățenii să-și îndeplinească „responsabilitatea civică”. În ziua alegerilor, trenurile vor circula mai mult, iar unele companii au promis să acorde angajaților jumătate de zi liber dacă merg la vot.

