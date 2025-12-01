Hong Kong arestează mai mulți suspecți în timp ce bilanțul incendiului ajunge la 151 de morți

Autoritățile au anunțat luni că au efectuat în total 13 arestări în cazul celui mai grav incendiu produs în Hong Kong în ultimele decenii, după ce flăcările au ucis 151 de persoane săptămâna trecută – un număr care ar putea continua să crească, notează AFP.

Hong Kong a arestat mai mulți suspecți

Arestările au fost făcute sub suspiciunea de omor prin imprudență, în condițiile în care anchetatorii încearcă să reconstituie modul în care incendiul devastator s-a propagat atât de rapid într-un complex de apartamente înalte.

Oficialii analizează factori precum panourile de polistiren și schelele din bambus folosite în cadrul unui proiect de renovare la fața locului.

Autoritățile au mai anunțat luni că o parte din plasa exterioară utilizată pe schelele ansamblului rezidențial nu respecta standardele de rezistență la foc.

Reprezentanta poliției, Tsang Shuk-yin, a declarat într-o conferință de presă că, până la ora 16.00 (08.00 GMT), incendiul a provocat moartea a 151 de persoane, față de 146 raportate duminică.

„Nu putem exclude posibilitatea ca acest număr să crească în continuare”, a spus Tsang.

Incendiul care a cuprins complexul Wang Fuk Court, în districtul Tai Po, din nordul Hong Kongului, este cel mai mortal incendiu într-o clădire rezidențială din lume de la anul 1980 încoace.

Poliția a finalizat perchezițiile în cinci dintre cele opt blocuri ale ansamblului.

Tsang a precizat că „unele rămășițe au fost deja reduse la cenușă” și că este posibil ca o parte dintre persoanele date dispărute să nu mai poată fi recuperate.

Rămășițele au fost găsite în apartamente, pe coridoare și pe scări, iar căutările continuă în clădirile afectate, a spus ea.

Treisprezece persoane au fost arestate pentru omor prin imprudență în legătură cu incendiul, a declarat într-o altă conferință de presă Chan Tung, directorul departamentului de criminalitate și securitate al Poliției din Hong Kong.

Grupul include 12 bărbați și o femeie, cu vârste cuprinse între 40 și 77 de ani.

Presa locală a relatat că poliția a arestat separat trei persoane pentru sedițiune, printre care și un student de 24 de ani, Miles Kwan, care împărțise pliante prin care cerea asumarea responsabilității din partea autorităților pentru tragedie.

Întrebat despre arestările pentru sedițiune, șeful securității din Hong Kong, Chris Tang, a declarat că au existat „comentarii inexacte online”, având drept unic scop „amenințarea siguranței naționale”.

„Prin urmare, trebuie să luăm măsuri adecvate, inclusiv măsuri de aplicare a legii. Detaliile operaționale nu pot fi făcute publice deoarece implică securitatea națională”, a spus Tang.

Miles Kwan a fost văzut părăsind o secție de poliție luni după-amiază, fără a comenta situația sa și fără a confirma dacă a fost formal arestat.

Șapte dintre cele 20 de mostre colectate din diverse zone din patru clădiri ale complexului Wang Fuk Court nu au îndeplinit criteriile testelor de rezistență la foc, a declarat secretarul-șef Eric Chan.

Orașul a fost cuprins în ultimele zile de un val de doliu.

Mii de oameni au depus flori și și-au arătat respectul în timpul unei perioade de trei zile de comemorare, iar unele dintre mesajele lăsate la fața locului cer autorităților să își asume responsabilitatea.

