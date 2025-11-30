5.4 C
Budapesta sfidează criticile europene și revendică libertatea de dialog cu Moscova

Budapesta sfidează criticile europene și revendică libertatea de dialog cu Moscova

InternaționalȘtirile zilei
Actualizat:
Dana Macsim
Dana Macsim

Ungaria își afirmă din nou autonomia în politica externă și respinge ideea că ar avea nevoie de acordul Uniunii Europene pentru contacte cu Rusia

Ministrul ungar de externe, Peter Szijjarto, a reacționat astfel la remarcile cancelarului german Friedrich Merz, care a reproșat premierului Viktor Orban că a mers la Moscova, fără consultarea Bruxelles-ului.

„Nu cerem aprobări de la Bruxelles, Berlin sau de oriunde altundeva pentru vizite oficiale. Fie că place sau nu la Bruxelles, Ungaria are o diplomație suverană, dictată exclusiv de propriile interese naționale”, a transmis Szijjarto într-un mesaj publicat pe Facebook.

În aceeași direcție, în cadrul întrevederii avute la Kremlin cu Vladimir Putin pe 28 noiembrie, Viktor Orban a reafirmat că Budapesta va continua să mențină relații și proiecte comune cu Rusia, în pofida presiunilor internaționale, subliniind că strategia sa externă rămâne una independentă.

Dana Macsim
Dana Macsimhttps://www.romanialibera.ro
