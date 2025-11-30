Ungaria își afirmă din nou autonomia în politica externă și respinge ideea că ar avea nevoie de acordul Uniunii Europene pentru contacte cu Rusia

Ministrul ungar de externe, Peter Szijjarto, a reacționat astfel la remarcile cancelarului german Friedrich Merz, care a reproșat premierului Viktor Orban că a mers la Moscova, fără consultarea Bruxelles-ului.

„Nu cerem aprobări de la Bruxelles, Berlin sau de oriunde altundeva pentru vizite oficiale. Fie că place sau nu la Bruxelles, Ungaria are o diplomație suverană, dictată exclusiv de propriile interese naționale”, a transmis Szijjarto într-un mesaj publicat pe Facebook.

În aceeași direcție, în cadrul întrevederii avute la Kremlin cu Vladimir Putin pe 28 noiembrie, Viktor Orban a reafirmat că Budapesta va continua să mențină relații și proiecte comune cu Rusia, în pofida presiunilor internaționale, subliniind că strategia sa externă rămâne una independentă.

