Hidroelectrica intră la tranzacționare după încheierea cu succes a celui mai mare IPO realizat la Bursa de Valori București în valoare de 1.9 miliarde euro

Hidroelectrica (H2O), lider în producția de energie electrică și principalul furnizor de servicii

tehnologice necesare în Sistemul Energetic Național, a încheiat cu succes cea mai mare ofertă

publică inițială (IPO) realizată vreodată pe Bursa de Valori București (BVB), într-o operațiune

care a atras în total 9,28 miliarde RON (1,87 miliarde EUR sau 2,04 miliarde USD) pentru 89,7

milioane de acțiuni reprezentând 19,94% din numărul total de acțiuni.

Oferta Hidroelectrica, derulată la BVB în perioada 23 iunie – 4 iulie 2023, a devenit, astfel, cea mai mare ofertă din Europa și a treia cea mai mare din lume luând în calcul IPO-urile realizate până acum în acest an.

Hidroelectrica a debutat pe 12 iulie 2023 pe Piața Reglementată a BVB și a intrat la

tranzacționare sub simbolul H2O. Prețul pe acțiune stabilit în cadrul IPO a fost de 104 RON (21

EUR, 23.1 USD), ceea ce oferă companiei o capitalizare de 46,77 miliarde RON (9,45 miliarde

EUR sau 10,35 miliarde USD). Raportat la întreaga valoare de piață a companiilor listate la BVB,

Hidroelectrica reprezintă aproximativ 22% din capitalizarea tuturor companiilor listate pe piața

de capital din România, nivel care a atins 211,77 miliarde RON (42,7 miliarde EUR sau 47

miliarde USD) la finalul primului semestru din acest an.



Fondul Proprietatea (FP), fond de investiţii alternativ administrat de Franklin Templeton

International Services, a vândut un pachet de 89,7 milioane de acțiuni reprezentând 19,94% din

numărul total al acțiunilor emise de Hidroelectrica. FP a deţinut o participaţie minoritară în

Hidroelectrica încă de la înfiinţarea Fondului, în 2005. Statul român reprezentat de Ministerul

Energiei în calitate de acționar majoritar și-a păstrat participația de 80,06% din Hidroelectrica.

Statul român nu va putea vinde din acțiunile Hidroelectrica în primele 12 luni ulterior listării, cu

anumite excepții prevăzute în prospect.



Oferta publică iniţială a fost suprasubscrisă de mai multe ori, iar societatea și vânzătorul au decis

să realoce acțiuni din tranșa investitorilor instituționali către tranșa investitorilor retail, aceasta

fiind suplimentată de la 15% la 20%. Astfel, investitorilor instituționali le-au fost alocate 80%

din acțiunile din ofertă, iar investitorilor de retail 20% (incluzând acțiunile suplimentare supraalocate în scop de stabilizare). Factorul de alocare pro rata calculat pentru tranșa investitorilor de retail a fost de 0,3209762650. La fiecare 100 de acțiuni subscrise, investitorii de retail au primit 32 de acțiuni. Investitorilor de retail care au subscris în primele cinci zile au li s-a acoprdat un discount de 3% din preţul de ofertă. În cele 8 zile ale ofertei, investitorii de retail au plasat aproape 52.000 de ordine de aproximativ 6,3 miliarde RON (1,27 miliarde EUR sau 1,39 miliarde USD), valoare record pentru subscrierile tranșei de retail la un IPO în România. Prețul final de ofertă pentru investitorii care au subscris cu discount a fost de 100,88 RON pe acțiune.

Investitorii de retail care au subscris pentru pachetul minim din ofertă (50 de acțiuni) și care au

primit după alocare câte 16 acțiuni au plasat aproape 30% (15.268) din numărul total al

tranzacțiilor.

Acțiunile Hidroelectrica au intrat pe 12 iulie la tranzacționare la BVB sub simbolul H2O și pot fi

cumpărate în mod transparent prin intermediul brokerilor autorizați.

Investitorii care doresc să aibă expunere pe emitentul Hidroelectrica în mod indirect pot investi în fonduri mutuale sau ETF-uri care includ acțiuni listate la BVB, inclusiv Hidroelectrica.



Radu Hanga, Președintele Bursei de Valori București, a declarat: „Felicităm Hidroelectrica și

acționarii companiei pentru succesul celui mai mare IPO din istoria pieței de capital românești!

Pe parcursul derulării ofertei am văzut mii de români care și-au deschis conturi de

tranzacționare, aceștia au contact cu fenomenul bursier datorită reputației Hidroelectrica.



Listarea aceasta deschide noi oportunități atât pentru cei 8 milioane de români care investesc

indirect pe bursă prin intermediul fondurilor de pensii administrate privat, cât și pentru românii

care doresc să investească în companiile strategice ale României tranzacționate la bursă,

inclusiv pentru cei 500.000 de clienți ai Hidroelectrica. Suntem într-un context bogat în

oportunități pentru companiile românești iar piața locală de capital și cea bancară sunt pilonii

care susțin finanțarea acestora. Noi, ca Bursă, ne îndeplinim cu succes rolul de a asigura

companiilor și statului acces la finanțare, dovadă fiind cele peste 160 de listări din ultimii cinci

ani și a căror valoare se apropie de 10 miliarde euro, inluzând și această ofertă. Credem că

mesajul cel mai important pe care Hidroelectrica îl dă tuturor companiilor Made in Romania este

că pot deveni lideri pe piața locală și chiar regională, printr-un model solid de business, și că

piața de capital poate finanța dezvoltarea celor mai ambițioase planuri.”



Johan Meyer, CEO Franklin Templeton România & Portfolio Manager Fondul Proprietatea, a

spus: „Dimensiunea și succesul răsunător al listării Hidroelectrica reprezintă un rezultat

extraordinar pentru numeroșii ani de pregătire, muncă grea și coordonare care au fost necesari

pentru a face din această tranzacție o realitate. Echipa Franklin Templeton din România a

realizat un lucru de care poate fi cu adevărat mândră și și a contribuit încă o dată la scrierea

istoriei pe piața de capital românească. Aș dori să-mi exprim recunoștința și felicitările mele

sincere tuturor părților implicate. Echipei de la Hidroelectrica, care astăzi își începe călătoria ca

entitate listată la bursă, vă mulțumesc pentru angajamentul față de proces și vă felicit pentru

atingerea acestei realizări. Vă doresc cel mai mare succes în administrarea perlei coroanei pieței

de capital din România.”



Bogdan Badea, Președintele Directoratului Hidroelectrica, a spus: „Astăzi sărbătorim un

moment decisiv în istoria Hidroelectrica – listarea companiei la Bursa de Valori București. Este

cu siguranță cel mai important eveniment al pieței de capital din România în ultimii ani și

reprezintă un moment crucial pentru Hidroelectrica, deschizându-ne noi oportunități de

dezvoltare și creștere. Am depus un efort considerabil pentru a ajunge aici, iar când vorbesc

despre acest efort, mă refer la întreaga echipă: Hidroelectrica, acționari, autorități, consultanți

și consorțiu de bănci. Am dedicat ani de pregătire, depășind diverse provocări, printre care

menționez rezolvarea blocajelor decizionale privind investițiile istorice ale companiei și

obținerea unei opinii fără rezerve din partea auditorilor. Am urmărit cu atenție dezvoltarea

sănătoasă a afacerii noastre, concentrându-ne exclusiv pe zona energiei verzi, obținute din surse

regenerabile. Am acționat cu responsabilitate și grijă, iar rezultatele obținute în ultimii ani

confirmă abordarea noastră. În acest sens, doresc să mulțumesc acționarilor pentru încrederea

acordată și pentru susținerea oferită în promovarea proiectelor companiei. Finalizarea IPO-ului

nu este doar o realizare remarcabilă pentru Hidroelectrica, ci și o dovadă a potențialului imens

pe care piața de capital românească îl are în contribuția la creșterea noastră ca economie, țară

și națiune. Suntem conștienți de importanța acestui moment și suntem hotărâți să maximizăm

avantajele pe care le oferă listarea, atât în consolidarea poziției noastre pe piață, cât și în

atragerea de investiții durabile și promovarea transparenței. În numele întregii companii, doresc

să adresez sincere mulțumiri tuturor celor care au contribuit la această listare de referință, în

special echipei noastre și colegilor, pentru angajamentul, consecvența, grijă și munca asiduă

depusă în realizarea acestui proiect. Dedicarea și profesionalismul demonstrat de-a lungul

întregului proces sunt evidente în interesul semnificativ manifestat de investitori, atât din țară,

cât și din străinătate. Aceasta reprezintă o confirmare a calității afacerii noastre și a perspectivei

sale viitoare.”



Adrian Tănase, Directorul General al Bursei de Valori București, a declarat: „Listarea

Hidroelectrica este un punct de referință pentru piața de capital din România și felicităm

acționarii companiei și consorțiul de intermediere pentru realizarea celui mai mare IPO din

Europa de până acum în acest an. Listarea Hidroelectrica a declanșat o energie nemaiîntâlnită

pe Bursă pentru că a pus România în centrul atenției unor investitori internaționali de calibru și

a mobilizat energii considerabile în rândul investitorilor români care au subscris ordine la un

nivel record pentru un IPO local. Succesul listării Hidroelectrica a contribuit considerabil la

intrarea de noi investitori în piață și împreună cu schimbarea sistemului de impozitare a

câștigurilor pe piața de capital, continuarea programului de titluri de stat Fidelis și viitoarele

listări anunțate creează premisele ca, pe termen scurt, să depășim pragul de 200.000 de

investitori în piața de capital. Efectul Hidroelectrica trece, totodată, granițele României pentru

că o listare de asemenea anvergură are implicații semnificative pe mai multe planuri, upgradeul de piață fiind unul dintre ele. Decizia MSCI cu privire la promovarea României în rândul piețelor

emergente depinde și de acest succes, dar și de îndeplinirea criteriilor calitative și cantitative

ale furnizorului de indici. Suntem în dialog cu MSCI pentru că o promovare la statutul de Piață

Emergentă și din partea lor ar fi o recunoaștere suplimentară a tuturor eforturilor stakeholderilor

pieței de capital.”



Consorţiul de vânzare a pachetului de acțiuni Hidroelectrica a fost format din Citigroup Global

Markets Europe AG, Erste Group Bank AG, Jefferies GMBH și Morgan Stanley Europe SE în

calitate de coordonatori globali comuni. Codeţinători ai registrului de subscrieri au fost Banca

Comercială Română SA, Barclays Bank Ireland PLC, BofA Securities Europe SA, UBS Europe SE,

UniCredit Bank AG, Milan Branch și WOOD & Company Financial Services. Intermediari

coordonatori au fost Auerbach Grayson, BRD – Groupe Société Générale, S.S.I.F. BT Capital

Partners S.A. și S.S.I.F. Swiss Capital S.A. Rothschild & Co Equity Market Solutions Limited a fost

consultantul financiar al FP, iar STJ Advisors a fost consultantul financiar al H2O.

Acțiunile companiei Hidroelectrica au fost incluse în indicii BET, BET-TR, BET-TRN, BET-XT,

BET-XT-TR, BET-XT-TRN, BET-BK, BET-NG și BET Plus încă din prima zi de tranzacționare a

companiei pe Piața Reglementată a BVB la prețul stabilit în cadrul IPO. Acest lucru a fost posibil

după ce, anterior, Comisia Indicilor BVB a aprobat, în cadrul ședinței din data de 12 mai 2023,

includerea acțiunilor Hidroelectrica în componența unora dintre indicii BVB.



Înființată în anul 2000, Hidroelectrica a reușit să se impună pe Piața de Energie din România,

fiind în prezent principalul producător și furnizor de energie din România, cât și principalul

furnizor de servicii tehnologice de sistem. Hidroelectrica urmărește să își consolideze poziția de

lider pe Piața de Energie din România prin dezvoltarea capacităților de producție, precum și să

devină un jucator important al Pietei Regionale de Energie în perspectivă. În ceea ce privește

rezultatele financiare, în anii încheiaţi la 31 decembrie 2022, 2021 şi 2020, Hidroelectrica a

generat venituri consolidate în valoare de 9,45 miliarde RON, 6,49 miliarde RON şi, respectiv,

3,84 miliarde RON. În aceeaşi perioadă, compania a raportat profituri anuale în valoare de 4,46

miliarde RON, 3,12 miliarde RON şi, respectiv, 1,56 miliarde RON.



În primul trimestru din 2023, Hidroelectrica a obţinut venituri consolidate de 3,27 miliarde RON,

ce au fost generate de creşterea cantităţii totale de energie vândută (4,8 TWh în primul trimestru

din 2023) pe toate pieţele, incluzând pieţele angro, cu amănuntul şi de echilibrare. Acest aspect

a contribuit la obţinerea unei valori totale a EBITDA ajustat de 2,18 miliarde RON şi a unei valori

a profitului aferent perioadei de 1,72 miliarde RON în primul trimestru din 2023, comparativ cu

o valoare totală a EBITDA ajustat de 1,7 miliarde RON şi a unei valori a profitului aferent

perioadei de 1,29 miliarde RON în primul trimestru din 2022.