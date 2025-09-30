Compania subliniază că prețurile actuale, cuprinse între 1,06 și 1,14 lei/kWh (TVA inclus), vor fi menținute, iar contractele existente nu vor suferi modificări unilaterale

Hidroelectrica a reacționat public, după apariția unor informații în presă, privind o posibilă scumpire a energiei electrice, respingând categoric orice intenție de majorare a tarifelor.

„Nu am anunțat, nu am planificat și nici nu analizăm vreo creștere a prețurilor. Ne păstrăm angajamentul de a oferi tarife corecte și competitive tuturor clienților noștri”, a transmis compania, într-un comunicat oficial.

Reprezentanții Hidroelectrica au explicat că achizițiile de energie din piață reprezintă o practică obișnuită pentru furnizori și nu sunt un semnal de scumpire. „Nu am intenționat niciodată să furnizăm exclusiv din producția proprie”, a precizat compania.

Gigantul energetic își reafirmă statutul de cel mai competitiv furnizor de pe piață și spune că dispune de capacitatea operațională necesară, pentru a face față cererii tot mai mari, venite din partea consumatorilor. De asemenea, compania îi sfătuiește pe clienți să se informeze doar din sursele oficiale, inclusiv site-ul propriu.

Hidroelectrica are 188 de centrale hidroelectrice și microhidrocentrale, o capacitate instalată de aproximativ 6,3 GW și un parc eolian de 108 MW.

