Hidroelectrica a anunțat că a depășit pragul de un milion de clienți casnici și non-casnici, confirmându-și astfel statutul de cel mai mare furnizor de energie electrică din România. Momentul marchează o nouă etapă în evoluția companiei, care a intrat pe piața de furnizare directă în 2020.

Potrivit datelor Autorității Naționale de Reglementare în Energie (ANRE), Hidroelectrica deținea încă din vara acestui an o cotă de piață de 17,6%, devansând ceilalți competitori din segmentul concurențial. Creșterea rapidă, de la 15,1% în iunie la 17,6% în iulie, a consolidat poziția companiei ca lider al pieței.

„Depășirea pragului de un milion de clienți reprezintă o confirmare a încrederii pe care românii o au în valorile noastre: corectitudine, stabilitate, transparență și energie curată”, a declarat Bogdan Badea, președintele Directoratului Hidroelectrica. Acesta a adăugat că societatea va continua să investească în digitalizare, servicii moderne și energie regenerabilă, menționând platforma online de contractare și sistemul „IHidro” ca exemple de inovație care simplifică relația cu utilizatorii.

Compania, cu o experiență de peste șase decenii în producția de energie hidro, administrează 188 de centrale hidroelectrice cu o putere instalată totală de 6,4 GW, precum și parcul eolian Crucea, de 108 MW. Hidroelectrica reafirmă angajamentul de a rămâne un pilon al tranziției energetice verzi și un partener esențial în atingerea țintelor de decarbonizare ale României.

