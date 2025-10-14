La un an de la „Marea Recalculare”, diferențele dintre pensionarii din România rămân considerabile. Potrivit datelor publicate de Casa Națională de Pensii Publice (CNPP), în prezent există aproximativ 4,5 milioane de pensionari, cu o pensie medie de 2.816 lei.

Pe primul loc în topul pensiilor se află Municipiul București, unde pensia medie a atins 3.564 lei în septembrie, cu peste 700 de lei mai mult decât media națională.

Urmează Hunedoara, cu 3.505 lei, și Brașov, cu 3.325 lei.

În continuare, Gorj (3.250 lei) și Galați (3.024 lei) completează topul județelor cu cele mai mari pensii din țară.

La polul opus, Botoșaniul are cea mai mică pensie medie – doar 2.230 lei, urmat de Vrancea (2.266 lei) și Giurgiu (2.278 lei). În clasamentul județelor cu venituri reduse se mai regăsesc Suceava (2.362 lei) și Satu Mare (2.367 lei).

Diferența dintre județul cu cele mai mari pensii și cel cu cele mai mici depășește 1.300 de lei lunar, reflectând dezechilibrele economice regionale.

Un an de la „marea recalculare a pensiilor”

Procesul amplu de recalculare a pensiilor, finalizat în 2024, a vizat aproximativ 4,6 milioane de pensionari. Potrivit datelor oficiale, 3,8 milioane de pensii (82,56%) au fost majorate, iar creșterea medie pentru cei care au beneficiat de recalculare a fost de 622 lei.

În ianuarie 2024, pensiile au fost indexate cu 13,8%, corespunzător ratei inflației din 2022. Ministrul Muncii, Simona Bucura-Oprescu, declara la 28 februarie că este „prima dată când, în acelaşi an, au loc o majorare a pensiilor şi o recalculare a acestora”.

Premierul Marcel Ciolacu anunța, pe 14 august 2024, că „3,8 milioane de pensii cresc, iar majorarea medie este de aproape 27%”, în timp ce ministrul Muncii sublinia că „cei mai mulți pensionari vor câștiga și nimeni nu pierde”.

Revizuiri minore și a doua etapă de recalculare

Pe 22 august, președintele Casei Naționale de Pensii Publice, Daniel Baciu, preciza că este necesară revizuirea a 1.090 de decizii de recalculare, adică doar 0,024% din totalul celor aproape 4,6 milioane emise.

La începutul lui septembrie 2025 a început a doua etapă de plată a pensiilor recalculate, destinată persoanelor care au avut sporuri, prime sau al 13-lea salariu. Până acum au fost verificate peste 100.000 de dosare, iar creșterea medie raportată este de 100 de lei.

