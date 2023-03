Harry Maguire: „Ar fi un eșec total dacă Anglia nu câștigă EURO 2024”

Harry Maguire spune că orice altceva decât o victorie la Euro 2024 va fi un „eșec”. Mijlocașul central l-a susținut, de asemenea, pe Gareth Southgate pentru că a încurajat echipa.

Această victorie a marcat un alt reper istoric pentru echipă, care nu a mai câștigat în țară din 1961, iar Maguire consideră că Anglia se află acum în acea categorie superioară de națiuni, notează Yahoo News.

„Aceste turnee mari sunt decise pe cele mai mici margini. Cred că am jucat foarte bine la Cupa Mondială și, în cele din urmă, am fost eliminați în fața Franței – o echipă pe care credem că o putem înfrunta și dacă am juca de 10 ori și probabil am câștiga mai mult decât am pierde. Cu toate acestea, au dovedit de-a lungul anilor că reușesc să facă treaba mai bună decât Anglia. Așa că este ceva la care lucrăm. Dar, bineînțeles, trebuie să ne uităm la echipa noastră acum. Avem atât de mult talent și atât de mulți jucători tineri care vin din urmă. Cred dacă nu câștigăm turneul va fi un eșec”, a spus Maguire.

Urmărește România Liberă pe Twitter, Facebook și Google News!