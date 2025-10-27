Executivul subliniază că lipsa unor reglementări clare, lasă deschise porți către riscuri majore

Guvernul a transmis Parlamentului o poziție oficială prin care susține adoptarea de măsuri legislative ferme, privind protecția minorilor în mediul digital, considerând că intervenția statului este „nu doar oportună, ci și indispensabilă” într-un context în care copiii sunt expuși tot mai devreme la conținut online.

Executivul subliniază că lipsa unor reglementări clare, lasă deschise porți către riscuri majore, de la conținut violent, sexual sau discriminatoriu, până la manipulare psihologică, prin profilare comportamentală și promovarea dependențelor digitale. În opinia Guvernului, stabilirea unor reguli privind acordul parental, etichetarea conținuturilor și responsabilitatea platformelor online reprezintă pași necesari pentru garantarea unui mediu sigur și educativ pentru minori.

Proiectul legislativ, deja adoptat de Senat și aflat în dezbaterea Camerei Deputaților, introduce obligația ca furnizorii de servicii online să eticheteze conținutul în funcție de vârsta utilizatorilor și să obțină acordul părinților pentru minorii sub 16 ani. Platformele care nu respectă regulile, riscă amenzi între 0,1% și 0,4% din cifra de afaceri, iar în cazul repetării abaterilor, suspendarea activității pe teritoriul României.

În termen de 180 de zile de la adoptarea legii, operatorii vor fi obligați să instaleze filtre și mecanisme electronice de verificare a identității, precum și să blocheze conturile pentru care nu există acord parental valid. De asemenea, părinții vor putea cere radierea conturilor copiilor sau restricționarea accesului la pagini cu conținut dăunător, inclusiv materiale care promovează violența, consumul de alcool, droguri, autovătămarea sau discriminarea.

Guvernul recomandă, totodată, corelarea acestui proiect cu alte inițiative legislative similare, pentru a evita suprapuneri și contradicții. În paralel, o altă propunere legislativă impune platformelor online de mare anvergură, precum Facebook, YouTube, TikTok sau X, obligația de a proteja utilizatorii minori, sub sancțiunea unor amenzi de până la 3% din cifra de afaceri globală.

Executivul argumentează că aceste măsuri nu limitează libertatea de exprimare, ci consolidează dreptul fundamental al copiilor la o dezvoltare armonioasă, așa cum este prevăzut în convențiile internaționale, privind drepturile copilului.

