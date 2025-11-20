Prin noul sistem, statul nu ar mai fi nevoit să adopte măsuri punctuale, reacționând după luni de evaluări, ci ar putea acționa automat

Ministrul Agriculturii, Florin Barbu, a anunțat că a lansat în discuție în interiorul coaliției de guvernare, dar și cu reprezentanți ai altor partide, o propunere ce ar schimba radical modul în care statul intervine pe piața alimentară, scrie profit.ro. Barbu susține introducerea unui mecanism automat prin care plafonarea adaosurilor comerciale la produsele agroalimentare să se activeze, în momentul în care inflația specifică acestui segment depășește nivelul de 5%.

Ministrul a explicat că actualele intervenții pe piață, realizate prin ordonanțe cu durată limitată și constrângeri administrative ample, nu oferă răspunsul rapid necesar într-un context economic volatil. Prin noul sistem, statul nu ar mai fi nevoit să adopte măsuri punctuale, reacționând după luni de evaluări, ci ar putea acționa automat, atunci când indicele de prețuri al alimentelor depășește pragul considerat critic. În viziunea lui Barbu, acest declanșator ar proteja consumatorii în perioadele de scumpiri accelerate, în special familiile cu venituri mici, care resimt cel mai puternic variațiile de preț la coșul zilnic.

Ministrul afirmă că a găsit deschidere în rândul colegilor de partid, dar și în formațiuni din opoziție, argumentând că măsura nu are o miză electorală imediată, ci una structurală, orientată spre stabilitatea pieței agroalimentare. Propunerea ar urma să fie dezbătută în perioada următoare, inclusiv cu reprezentanții marilor lanțuri de retail, pentru a evalua mecanismele tehnice, eventualele excepții și impactul asupra distribuției.

Potrivit lui Barbu, plafonarea ar funcționa pe baza datelor furnizate lunar de Institutul Național de Statistică, iar pragul de 5% ar trebui validat, în prealabil, la nivel politic și economic. În paralel, Ministerul Agriculturii lucrează la extinderea instrumentelor de monitorizare a prețurilor, astfel încât să existe o imagine mai precisă asupra segmentelor unde apar distorsiuni majore, fie din cauza costurilor de producție, fie pe lanțul de distribuție.

Ministrul a mai precizat că, deși ideea se află încă în faza de consultare, obiectivul său este crearea unui cadru predictibil și ușor de aplicat, care să limiteze efectele speculative și să stabilizeze piața în perioadele de presiune inflaționistă. În opinia sa, un astfel de sistem automatizat ar reduce tensiunile dintre stat, comercianți și producători, oferind tuturor părților un mecanism clar, activat strict în funcție de evoluțiile economice și nu de ciclurile politice.

