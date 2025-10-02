Guvernul francez urmează să fie prezentat oficial în acest weekend, potrivit surselor

Președintele francez Emmanuel Macron urmează să nominalizeze oficial un nou guvern în acest weekend, alcătuit dintr-o echipă mai restrânsă condusă de Sebastien Lecornu, în contextul unei crize politice tot mai adânci, potrivit surselor citate de AFP.

Franța se pregătește să anunțe noul guvern în acest weekend

Noul cabinet va fi dezvăluit la aproximativ trei săptămâni după numirea lui Sebastien Lecornu ca al șaptelea prim-ministru al lui Macron. Sursele parlamentare și executive au precizat că prezentarea oficială ar putea avea loc sâmbătă dimineața sau cel târziu duminică seara.

Lecornu, un fost ministru al Apărării în vârstă de 39 de ani, cu un instinct politic remarcabil, va alcătui o echipă compactă de aproximativ 20-25 de miniștri. Mulți membri cheie ai guvernului actual ar urma să își păstreze funcțiile. În comparație, cabinetul precedent condus de Francois Bayrou avea 35 de membri.

Reducerea numărului de miniștri se aliniază planului autorităților de a tempera datoria publică în creștere accelerată a Franței, a declarat un ministru care a dorit să-și păstreze anonimatul.

Vor fi multe plecări și trei sau patru noi numiri, a adăugat acesta.

Printre miniștrii care și-ar putea păstra funcțiile se numără Jean-Noel Barrot la Afaceri Externe, Bruno Retailleau la Interne, Gérald Darmanin la Justiție, Elisabeth Borne la Educație și Manuel Valls la Afaceri Externe. În schimb, Economie Minister Eric Lombard ar urma să fie înlocuit, iar succesorul lui Lecornu la Apărare rămâne incert, cu mai multe nume vehiculate, inclusiv Catherine Vautrin, actualul ministru al Muncii și Sănătății.

Rachida Dati, ministrul Culturii implicat în scandaluri și care urmează să fie judecată pentru corupție anul viitor, ar putea fi forțată să părăsească guvernul, deși există speculații că ar putea să-și păstreze funcția.

Numirea lui Lecornu în septembrie, unul dintre aliații apropiați ai președintelui, a venit după o serie de crize politice și bugetare care au condus la eșecul negocierilor cu parlamentul profund divizat. În prezent, Franța se confruntă cu un blocaj politic și economic major, în timp ce popularitatea lui Macron atinge cele mai scăzute cote din mandatul său.

Cu doar 18 luni rămase până la finalul mandatului său, președintele Macron a declarat că va continua să-și ducă mandatul până la capăt, în ciuda dificultăților tot mai mari în gestionarea crizei politice și economice.

Noul guvern, așteptat să fie mai eficient și mai restrâns, marchează o încercare clară a președintelui de a stabiliza scena politică franceză și de a readuce încrederea într-o administrație afectată de diviziuni interne și controverse bugetare.

