Un procent de peste 85% din stocul net total de investiții este concentrat în patru sectoare de activitate

Peisajul investițiilor străine directe (ISD) din România arată ca o hartă a contrastelor economice: fluxuri uriașe de capital concentrate în câteva sectoare și în regiunea București-Ilfov, în timp ce zonele periferice rămân cu investiții modeste și perspective limitate, notează Hotnews.

Peste 85% din stocul net total de ISD este concentrat în patru sectoare. Industria deține 37,1%, fiind urmată de construcții și imobiliare (17,3%), comerț (17,2%) și intermediere financiară (14%). Această structură reflectă tendințele europene orientate spre producție și servicii cu valoare adăugată mare, dar și vulnerabilități majore. Dacă unul dintre aceste domenii se confruntă cu dificultăți, întreaga economie ar resimți efectele.

Capitala, magnet pentru investiții

Regiunea București-Ilfov absoarbe 65,4% din totalul ISD. Între 2014 și 2024, Capitala a atras investiții suplimentare de 36,7 miliarde euro (+113%), iar județul Ilfov a înregistrat o creștere spectaculoasă de 259,9%. La polul opus, regiunile Nord-Est și Sud-Vest Oltenia dețin doar 2,3%, respectiv 1,9% din totalul investițiilor, semnalând o ruptură economică adâncă.

În țară

Există și exemple pozitive. Bacăul și-a multiplicat de aproape șase ori stocul de ISD, ajungând la 814 milioane euro. Covasna, Maramureș și Harghita au înregistrat creșteri de peste patru ori. Regiunea Nord-Vest s-a remarcat printr-o creștere de 126,7% în ultimul deceniu, depășind media națională și urcând pe locul patru în clasamentul regional.

Nu toate județele au profitat de dinamica investițională. Cinci județe au înregistrat scăderi, Galați și Mehedinți pierzând 121, respectiv 84 milioane euro. Aceste evoluții trădează probleme structurale profunde: infrastructură slabă, lipsa competențelor și poziționare geografică defavorabilă, pe care politicile publice nu au reușit să le corecteze.

Investitori străini

Germania rămâne cel mai mare investitor străin în România, cu 18,7 miliarde euro (14,9% din total). O mare parte provine din industria auto și inginerie. Urmează Austria (11,3%), Franța (10,3%), SUA (6,7%), Italia (5,8%) și Țările de Jos (5,3%). Primele zece țări concentrează aproape 68% din totalul investițiilor.

Investitori români în străinătate

În 2024, investițiile externe ale companiilor românești au atins 861 milioane euro, de 2,3 ori mai mult decât în 2023. Țările de Jos și Cipru sunt principalele destinații, cu aproape 40% din total.

Fără infrastructură modernă, programe de competențe și stimulente fiscale pentru zonele mai puțin dezvoltate, decalajele riscă să se adâncească. Pentru investitori, România rămâne atractivă prin costuri competitive și accesul la piața europeană. Însă pentru regiunile din afara centrelor consacrate, ecuația risc-beneficiu rămâne încă dezechilibrată, spun analiștii.