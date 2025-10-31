De către

Guvernul a aprobat vineri, printr-o hotărâre, bugetul necesar pregătirii, organizării și desfășurării alegerilor locale parțiale din 7 decembrie 2025, estimat la 67,6 milioane de lei.

Potrivit unui comunicat al Executivului, fondurile au fost stabilite în funcție de instituțiile responsabile cu desfășurarea procesului electoral și de prevederile legale care impun efectuarea acestor cheltuieli.

„Cea mai mare sumă revine Ministerului Afacerilor Interne – 45 milioane lei, urmat de Autoritatea Electorală Permanentă – peste 16,9 milioane lei. Cheltuielile au fost stabilite pe tipuri distincte, respectiv cheltuieli de personal, bunuri şi servicii, active nefinanciare”, se arată în comunicatul Guvernului.

Restul fondurilor vor fi distribuite altor instituții implicate în procesul electoral, în funcție de responsabilitățile asumate.

Hotărâre privind măsurile tehnice pentru buna desfășurare a scrutinului

Tot vineri, Executivul a aprobat proiectul de hotărâre privind stabilirea măsurilor tehnice necesare organizării și desfășurării în condiții optime a alegerilor locale parțiale din 7 decembrie.

Documentul detaliază atribuțiile și sarcinile care revin instituțiilor cheie implicate în proces:

Autoritatea Electorală Permanentă – coordonarea activităților electorale și supervizarea procesului;

Ministerul Afacerilor Interne – asigurarea ordinii publice și a logisticii necesare;

Institutul Național de Statistică – centralizarea datelor și a rezultatelor votului;

Serviciul de Telecomunicații Speciale – funcționarea sistemelor informatice;

Administrația Națională a Rezervelor de Stat și Probleme Speciale – sprijin logistic;

Instituțiile prefectului, primarii și președinții consiliilor județene – implementarea locală a măsurilor de organizare.

Alegeri parțiale în mai multe localități

Scrutinul din 7 decembrie 2025 va avea loc în localitățile unde funcțiile de primar sau consilier local au devenit vacante.

