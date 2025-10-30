Guvernul a aprobat joi o Ordonanță de Urgență care stabilește măsurile necesare pentru alegerile locale parțiale din 7 decembrie 2025, vizând funcțiile de primar general al Bucureștiului, președinte al Consiliului Județean Buzău și primari în anumite circumscripții.

Executivul a explicat că termenul scurt până la debutul perioadei electorale, 2 noiembrie, nu permite derularea completă a procedurilor necesare pentru asigurarea materialelor și resurselor necesare.

„Concret, prin aceste măsuri se creează cadrul juridic şi se asigură resursele necesare instituţiilor implicate (…) pentru evitarea eventualelor blocaje instituţionale, administrative sau financiare”, se arată în comunicatul Guvernului.

Cine se ocupă de materiale electorale

Regia Autonomă „Monitorul Oficial” va imprima buletinele de vot.

Compania Națională „Imprimeria Națională” S.A. va confecționa timbrele autocolante.

Regia Autonomă „Monetăria Statului” va produce ștampilele cu mențiunea „VOTAT”.

Hârtia necesară buletinelor de vot va fi furnizată de Administrația Națională a Rezervelor de Stat, iar cheltuielile vor fi suportate din bugetul Autorității Electorale Permanente.

Autoritățile implicate vor sprijini, de asemenea, prelucrarea și validarea datelor în Sistemul informatic de monitorizare a prezenței la vot și prevenire a votului ilegal, cu personal propriu (informaticieni).

Proiect pilot pentru alegătorii nevăzători

Autoritatea Electorală Permanentă va implementa în cel puțin șase secții de votare din București un proiect pilot care să permită exercitarea independentă a dreptului de vot de către persoanele cu dizabilități de vedere, pentru a crește accesibilitatea procesului electoral.

Cheltuielile proiectului vor fi acoperite din bugetul de stat, prin bugetul AEP, în limita sumelor aprobate prin hotărârea Guvernului privind organizarea alegerilor.

Indemnizațiile personalului, păstrate

Potrivit ordonanței, indemnizațiile personalului implicat în organizarea alegerilor se mențin la nivelul stabilit pentru scrutinul din 4 mai 2025.

Finanțarea cheltuielilor se va face astfel:

Bugetul AEP – plata indemnizațiilor personalului tehnic auxiliar din birourile electorale județene, oficiile electorale și birourile electorale de circumscripție.

Bugetul MAI – plata membrilor birourilor electorale, operatorilor de calculator, informaticienilor și personalului auxiliar desemnat de prefecți, precum și acoperirea cheltuielilor de ordine și siguranță publică.

Bugetul Secretariatului General al Guvernului / Institutul Național de Statistică – plata indemnizațiilor statisticienilor.

