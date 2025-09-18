De către

Guvernul a aprobat negocierea și semnarea unui contract de finanțare în valoare de 500 milioane euro cu Banca Europeană de Investiții (BEI) pentru susținerea lucrărilor la Autostrada A1, secțiunea Sibiu-Pitești. Ministrul finanțelor a primit împuternicirea de semnare a acestui contract.

Finanțarea va asigura cofinanțarea necesară pentru utilizarea fondurilor de coeziune ale Uniunii Europene destinate acestui proiect major de infrastructură.

Contractul face parte dintr-un pachet de asistență financiară în valoare totală de 1 miliard euro oferit de BEI.

Primul împrumut urmează să fie semnat în octombrie 2025, iar un al doilea contract de valoare similară ar putea fi semnat în cursul anului 2026.

Până în prezent, proiectul a beneficiat de finanțare externă nerambursabilă în valoare de 1,8 miliarde euro, iar valoarea totală a proiectului se ridică la aproximativ 5,4 miliarde euro.

Conform condițiilor de împrumut, data limită pentru tragerea fondurilor este de 3 ani de la semnarea contractului, suma putând fi trasă în maximum 10 tranșe egale de câte 50 milioane euro fiecare.

Autostrada Sibiu-Pitești, aprobată prin HG 196/2019, va avea o lungime totală de 122,11 km, structurată în 5 secțiuni: Sibiu-Boița (14,15 km), Boița-Cornetu (30,35 km), Cornetu-Tigveni (37,40 km), Tigveni-Curtea de Argeș (9,86 km) și Curtea de Argeș-Pitești (30,35 km).

