Guvernul a făcut publice sumele plătite pentru închirieri de avioane de la TAROM, destinate deplasărilor oficiale ale foștilor premieri Nicolae Ciucă și Marcel Ciolacu, în ultimii ani.

În perioada decembrie 2021 – februarie 2025, TAROM a încasa aproape 4 milioane de lei pentru 11 zboruri charter realizate pentru vizitele oficiale ale celor doi foști premieri Nicolae Ciucă și Marcel Ciolacu.

Media plății a fost de 362.889 lei pe deplasare.

Nicolae Ciucă – zboruri în Europa, Africa de Nord și Orientul Mijlociu

Potrivit BoardingPass, Nicolae Ciucă a optat pentru avioanele TAROM la nouă dintre cele mai multe vizite, efectuate între decembrie 2021 și martie 2023.

Destinațiile au inclus Europa, Africa de Nord și Orientul Mijlociu, iar nota de plată pentru aceste zboruri a fost de aproape 2,65 milioane de lei.

În plus, fostul premier a folosit de patru ori avioane militare pentru vizite în Grecia, Bulgaria și Moldova.

Marcel Ciolacu – zboruri în afara României, inclusiv cu avioane militare

Între iunie 2023 și februarie 2025, Marcel Ciolacu a făcut 21 de vizite oficiale în străinătate.

Din acestea, 11 au fost asigurate cu avioane ale Forțelor Aeriene Române, iar pentru alte opt deplasări au fost folosite zboruri regulate.

TAROM a închiriat avioane de două ori, pentru vizitele din Emiratele Arabe Unite, Qatar și Turcia, costând, respectiv, 917.113,68 lei și 432.278,44 lei.

Suma totală plătită, evidențiată pentru transparență

„În total, în perioada decembrie 2021 – februarie 2025, TAROM a încasat de la Guvern aproape 4 milioane de lei pentru 11 zboruri charter destinate deplasărilor oficiale ale celor doi premieri, în medie 362.889 lei / deplasare”, mai transmite BoardingPass.

