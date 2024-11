S-ar putea să avem problemele din anii 90”, atrage atenția Mugur Isărescu

După alegeri, noul guvern trebuie să vină cu un program care să ducă la reducerea deficitului fiscal, spune guvernatorul Isărescu.

„Ne așteptăm la un program de corecție coerent, bineînțeles, cu sprijin politic puternic, pentru că orice corecție, orice ajustare, înseamnă pe undeva o strângere a curelei, să reduci deficitul extern, deficitul public, înseamnă să adaptezi consumul intern la nivelul producției. Pe de altă parte, știm foarte bine că nu orice strângere a curelei este dureroasă, se poate concepe și o strângere a curelei cu o dietă sănătoasă, să mă exprim așa, și atunci și durerea este mai mică și efectul este mai bun. Acest mix de politici fiscal-bugetare și de venituri îl așteptăm. Și în funcție de el, vom defini politica monetară. Pentru că combinație politică monetară-politică fiscală nu se discută la general, dacă ai politica fiscală mai relaxată, întărești politica monetară”, a precizat Isărescu.

Mugur Isărescu atrage atenția că, în perioada următoare, nu vor mai putea avea loc creșteri salariale, salariul mediu net a crescut cu 14% în august față de anul anterior, stimulat de creșterile de salarii din domeniul bugetar, de circa 20%.

Deficitul fiscal mare explică și cea mai mare inflație și cele mai mari dobânzi din UE, spune guvernatorul BNR.

„8% este deja un deficit extern foarte mare. Țara poate să trăiască, dar mai chinuit sau mult mai chinuit, cu deficite externe de asemenea natură. Pe de altă parte, noi putem să concepem, mă refer la noi, românii, un program de ajustare care să fie treptată. Am văzut că este parte a proiectului, ajustarea 0,7% pe an e ceva mai mică decât creșterea economică, undeva, la 2% pe an, care să se poată îmbina la nivel global cu o evitare a scăderii nivelului de trai. Dar nu cu creșteri de 16% a veniturilor brute sau nete sau reale. Aia nu se mai poate face!” a precizat Isărescu.