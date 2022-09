Grupul G7 va da noi sancțiuni la adresa Rusiei după amenințările lui Putin

Grupul naţiunilor puternic industrializate (G7) intenţionează să aplice noi sancțiuni împotriva Rusiei ca reacţie la ameninţările preşedintelui Vladimir Putin privind utilizarea armelor nucleare.

„Grupul G7 analizează noi sancţiuni punctuale” împotriva Rusiei, anunţă, conform site-ului Tagesschau.de, Ministerul de Externe din Germania, ţară care deţine Preşedinţia anuală a organizaţiei.

“Menţinem angajamentul exercitării de presiuni economice şi politice susţinute asupra Rusiei”, a subliniat Preşedinţia germană a G7.

Şi miniştrii de Externe din ţările Uniunii Europene au discutat despre impunerea unor noi sancţiuni contra Rusiei. “Vom analiza noi măsuri restrictive şi le vom decide”, a declarat Josep Borrell Fontelles, Înaltul reprezentant UE pentru Afaceri Externe şi Politici de Securitate, aflat la New York pentru reuniunea Adunării Generale ONU, potrivit aradon.ro.

G7 ia în calcul noi sancțiuni la adresa Rusiei după ce Putin a proliferat amenințări cu arme nucleare la adresa statelor NATO

Preşedintele Vladimir Putin a acuzat miercuri Occidentul de “şantaj nuclear” şi a afirmat că “reprezentanţi de rang înalt ai principalelor naţiuni NATO” au făcut declaraţii “despre posibilitatea utilizării armelor nucleare împotriva Rusiei”, fără însă a nominaliza pe nimeni. “Celor care îşi permit să facă astfel de afirmaţii la adresa Rusiei vreau să le reamintesc că ţara noastră are diverse mijloace de distrugere şi, când este ameninţată integritatea teritorială a ţării noastre, pentru protejarea Rusiei şi a cetăţenilor, categoric vom folosi toate mijloacele de care dispunem. Nu este o afirmaţie menită să genereze confuzie”, a declarat Putin, citat de agenţia The Associated Press.

Administraţia Joseph Biden ia „în serios” ameninţările „iresponsabile” ale preşedintelui Rusiei, Vladimir Putin, privind armele nucleare şi este pregătită să modifice configuraţia de apărare, dacă va fi cazul, a reacţionat un purtător de cuvânt al Preşedinţiei SUA.

