Angajații primăriilor din comunele și orașele mici intră, de vineri, 29 august, în grevă generală pe termen nedeterminat. Protestul este organizat de Sindicatul SCOR – Solidaritatea Comunelor și Orașelor din România, care denunță măsurile pregătite de Guvernul condus de Ilie Bolojan, considerate o lovitură pentru administrația locală.

Într-un comunicat transmis public, sindicaliștii avertizează că măsurile anunțate vor reduce „brutal” numărul de angajați din primării.

„Primăriile se închid începând de vineri, 29 august! (…) Cu o medie a funcţionarilor publici de 9,78/primărie comunală, numărul acestora se va reduce brutal cu încă 25% din ceea ce a mai rămas după reducerea de 10% de anul trecut. În timp ce reducerea personalului în structurile centrale, promisă a fi de 20%, trenează, la nivelul comunelor fiecare al treilea salariat trebuie să plece, deşi aceştia sunt cel mai prost plătiţi dintre toţi bugetarii”, se arată în comunicatul SCOR, citat de Agerpres.

Povara financiară, mutată pe primării

Sindicaliștii critică și decizia Guvernului de a nu prelua la bugetul de stat plata asistenților personali ai persoanelor cu handicap, așa cum se promisese inițial.

Cei 60.000 de angajați vor rămâne astfel în responsabilitatea primăriilor, ceea ce va dubla aparent cheltuielile cu salariile.

„Dublând cheltuiala aparentă cu salariile, acest artificiu va face ca majoritatea Primăriilor comunale să pară că nu-şi pot acoperi salariile din impozitele şi taxele locale, ducându-le la jignitoarea invenţie a premierului Ilie Bolojan – «meniul pentru săraci», grila de salarizare specială numai pentru Primăriile cu buget redus. (…) Consiliile judeţene sunt expres exceptate de la această regulă, deşi niciun Consiliu judeţean nu-şi acoperă salariile din veniturile proprii”, reclamă SCOR.

Sindicaliștii: „cea mai pură formă de epurare politică”

O altă măsură contestată este reducerea la jumătate a normei pentru funcționarii publici, pe care sindicatul o consideră un atac politic.

„Ultima, dar cea mai importantă pentru membrii noştri de sindicat, introducerea «jumătăţii de funcţionar public» prin reducerea la jumătate a normei pentru funcţionarii publici aflaţi în funcţie, reprezintă cea mai pură formă de epurare politică a funcţionarilor care apără legalitatea execuţiei bugetare, a achiziţiilor publice, a urbanismului sau a actelor administrative, fără nici o legătură cu deficitul bugetar!”, precizează sindicaliștii.

Protestul „Azi NU zboară!”

Manifestul angajaților a fost intitulat „O zi zboară, o zi nu zboară. Azi NU zboară!!”. Sindicaliștii ironizează măsurile guvernamentale și atrag atenția asupra impactului direct asupra cetățenilor:

„Modelul lui Ilie Bolojan – jumătatea de funcţionar public, presupune că o zi acesta va funcţiona la o Primărie, iar a doua zi la altă Primărie. Consătenii noştri trebuie să înţeleagă ce înseamnă acest model – vii la Primărie şi constaţi că azi nu zboară!”, se arată în document.

Primăriile nu mai lucrează cu publicul

Conform notificării oficiale, primăriile nu vor mai lucra cu publicul pe perioada grevei, deși angajații vor fi prezenți la birouri:

„Pentru toate aceste motive, vă înștiințăm asupra faptului că, începând de vineri 29 august 2025, pe durată nedeterminată, vom intra într-o formă de protest care presupune închiderea primăriilor pentru lucrul cu publicul, în timp ce noi, salariații, vom fi prezenți la locul de muncă și ne vom rezolva lucrările de serviciu, dar fără a accepta interacțiunea cu publicul sau cu alte entități exterioare instituției.”

