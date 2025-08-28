De către

Ministerul Dezvoltării a transmis joi proiectul de lege privind reforma administrației publice spre avizare la Consiliul Economic și Social.

Documentul prevede reducerea cu 25% a personalului din primării, inclusiv a polițiștilor locali.

„Începând cu data intrării în vigoare a prezentei legi, numărul maxim al posturilor corespunzător fiecărei unități/subdiviziuni administrativ teritoriale (…) se reduce cu 25%”, conform reglementărilor existente și populației raportate de Institutul Național de Statistică la 1 ianuarie 2024.

Procedura de implementare a reducerilor

Proiectul stabilește că prefecții vor comunica, în termen de 20 de zile, numărul maxim de posturi pentru fiecare unitate administrativ-teritorială.

Ulterior, autoritățile locale trebuie să adopte, în termen de 30 de zile de la primirea comunicării, proiectele de hotărâri ale consiliilor locale și județene care stabilesc aplicarea noului număr de posturi.

Aceste informații vor fi transmise și direcțiilor regionale ale finanțelor publice județene și administrațiilor județene ale finanțelor publice, pentru asigurarea implementării unitare a noilor norme.

Reduceri și în rândul polițiștilor locali

Pe lângă personalul administrativ, proiectul de lege prevede reducerea efectivelor de polițiști locali, în cadrul eforturilor de eficientizare a aparatului administrativ.

Autoritățile susțin că aceste măsuri fac parte dintr-un plan mai amplu de optimizare a cheltuielilor publice și de creștere a eficienței administrației locale.

Urmărește România Liberă pe Google News, Linkedin, Twitter, Facebook și Youtube.