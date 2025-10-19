De către

Grecia se pregătește să lanseze unul dintre primele programe naționale din Europa care combină predarea tradițională cu inteligența artificială.

Proiectul-pilot, intitulat „AI în școli”, va fi implementat în 20 de unități de învățământ, a anunțat Ministerul Educației.

Programul va debuta în decembrie 2025 pentru profesori și va fi extins către elevi în martie 2026, prin utilizarea ChatGPT Edu, o versiune a platformei de inteligență artificială concepută special pentru mediul educațional.

„Un pas important pentru școala viitorului”

Ministrul Educației, Sofia Zacharaki, a descris inițiativa drept „un pas important pentru școala viitorului”, în care profesorii și elevii vor îmbina tehnologia „cu responsabilitate, creativitate și gândire critică”.

Prin această inițiativă, Grecia se alătură primelor state europene care integrează oficial inteligența artificială generativă în sistemul public de învățământ.

Sprijin pentru profesori și formare dedicată

ChatGPT Edu va oferi suport profesorilor în activități precum planificarea lecțiilor, cercetarea didactică și personalizarea învățării. Înainte de implementare, cadrele didactice vor participa la sesiuni de instruire pentru a învăța cum pot utiliza platforma în mod eficient.

„Profesorii vor beneficia de o formare personalizată pentru a explora toate capacitățile modelelor educaționale ale OpenAI”, precizează Ministerul Educației.

Program în patru etape

Planul de implementare al proiectului „AI în școli” se va derula în patru etape, cu obiectivul ca utilizarea completă a platformei să înceapă în anul școlar 2026–2027:

Formarea profesorilor (octombrie–noiembrie 2025): ateliere intensive despre ChatGPT Edu și aplicarea AI în predare;

Implementarea pilot (decembrie 2025–februarie 2026): testarea instrumentului în activitățile zilnice;

Participarea elevilor (martie–iunie 2026): folosirea platformei pentru proiecte și activități creative;

Integrarea completă (2026–2027): includerea ChatGPT Edu în procesul educațional și administrativ.

Potrivit publicației eKathimerini, ChatGPT Edu este o platformă dedicată exclusiv școlilor și universităților, oferind un mediu securizat, fără reclame, cu gestionare instituțională a conturilor.

Administratorii vor putea stabili roluri și permisiuni distincte pentru profesori și elevi.

