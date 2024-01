Școala Ligiei Deca, între WC în curte și digitalizare

Ministrul Educației, Ligia Deca, a abordat în primele zile ale acestei săptămâni extremitățile învățământului românesc: marți ne-a vorbit de posibilitatea eliminării școlilor cu grup sanitar în curte, iar, după doar o zi, anunță un mare proiect pentru “Pedagogie digitală”.

Ligia Deca a declarat, marţi, la Piteşti, că la nivel naţional mai sunt sub 200 de unităţi de învăţământ cu grupuri sanitare în curte, iar ministerul are fondurile necesare prinse în buget astfel încât această problemă să poată fi rezolvată în acest an.

„Anul acesta avem alocate fonduri în bugetul Ministerului Educaţiei de aproximativ 30 de milioane de lei, ceea ce acoperă în mare măsură cele sub 200 de unităţi de învăţământ care au grupul sanitar în curte. Vorbim despre un procent de sub 10% faţă de ce aveam acum câţiva ani. Progresul a fost unul constant, în fiecare an numărul a scăzut semnificativ (…). Dacă autorităţile publice locale se mobilizează pentru a accesa aceşti bani, eu cred că în acest an putem rezolva problema şcolilor cu grup sanitar în curte. Nu putem să facem noi aceste lucrări pentru a aduce grupuri sanitare în incinta şcolilor, dar am luptat pentru a avea în bugetul Ministerul Educaţiei banii pentru ca autorităţile publice locale să încheie acest capitol care nu ne face cinste”, a afirmat ministrul Educației, în timpul unei vizite în județul Argeș.

Deca a adăugat că „administraţiile liberale, în general, miniştrii liberali ai Educaţiei au investit timp şi efort tocmai pentru a dispărea acest fenomen”.

Tot la Piteşti, Ligia Deca a spus, despre intrările separate în şcoli pentru profesori şi elevi, că fiecare unitate de învăţământ decide, în funcţie de particularităţile clădirilor.

„Cred că în România, din punct de vedere al infrastructurii, avem foarte multe situaţii. Avem situaţii cu clădiri istorice care au una dintre intrări chiar pe trotuar şi trotuarul este destul de îngust şi se iese în stradă. Avem şcoli unde există spaţii ample de intrare şi nu ar fi o problemă să se intre pe acelaşi flux. De aceea eu sunt pentru ca fiecare şcoală să-şi prevadă regulamentul de acces, care sunt condiţiile pe care comunitatea le consideră a fi acceptabile”, a afirmat Deca.

Aceasta a adăugat că, din punctul ei de vedere, respectul pentru cadrul didactic nu se rezumă la intrarea separată.

Ministrul Educaţiei a susţinut o conferinţă de presă la sediul PNL Argeş.

Proiect de 80 mil. euro

Miercuri, Ministerul Educației (ME), condus de Ligia Deca, a anunțat că a pus în consultare publică Ghidul solicitantului pentru apelul de proiecte „Pedagogie digitală pentru cadrele didactice din învățământul preuniversitar”!

„Alocăm 80 milioane de euro pentru formarea a cel puțin 100.000 de cadre didactice în dezvoltarea competențelor-cheie pentru Pedagogie digitală, în special pentru formarea cadrelor didactice din zonele rurale și din alte medii defavorizate, care vor avea prioritate în selecția grupului țintă”, a transmis ME, pe pagina sa de Facebook.

Solicitanții eligibili pentru proiectul privind digitalizarea din sistemul de învățământ preuniversitar, potrivit ministerului de resort:

instituții de învățământ superior publice sau private, acreditate sau autorizate provizoriu;

furnizori publici sau privați de formare continuă.

Urmărește România Liberă pe X, Facebook și Google News!