Google transformă Chrome în „browserul AI”: Gemini integrat, securitate sporită și asistenți inteligenți

Google a anunțat cea mai amplă modernizare din istoria Chrome, marcând începutul unei noi ere în care browserul devine profund integrat cu inteligența artificială. În următoarele săptămâni, utilizatorii vor primi acces la funcții bazate pe Gemini, sistemul AI al companiei, care promite să schimbe modul în care navigăm pe internet.

Gemini devine parte din Chrome

Noua versiune adaugă un buton dedicat Gemini în browserul de desktop, prin care utilizatorii pot pune întrebări despre conținutul din tab-urile deschise și pot primi rezumate instantanee. Spre deosebire de extensiile clasice, Gemini poate interacționa cu toate filele simultan, dar și cu alte servicii Google, precum Calendar sau YouTube. Utilizatorii iOS vor primi, la rândul lor, integrarea aplicației Gemini direct în Chrome.

Căutare și interacțiune prin AI

Funcția de căutare primește un upgrade major: din omnibox, utilizatorii pot activa „AI Mode”, care oferă răspunsuri și sinteze într-un panou lateral. Chrome va sugera întrebări de tipul „întreabă despre această pagină”, iar răspunsurile vor fi prezentate sub formă de AI Overview, cu posibilitatea de follow-up.

AI pentru securitate

Google folosește modelele Gemini și pentru protecția utilizatorilor. Noile algoritmi pot identifica tentative de fraudă, alerte false de viruși sau concursuri fictive. În plus, managerul de parole din Chrome va putea nu doar să avertizeze asupra datelor compromise, ci și să le schimbe automat cu un singur click.

Pe termen mediu, Google pregătește o funcționalitate și mai ambițioasă: agenți AI capabili să execute sarcini în locul utilizatorilor, precum programarea unei întâlniri sau comanda de cumpărături online. Sistemul ar putea controla cursorul și naviga pe site-uri, după un simplu input scris. Totuși, există încă întrebări legate de viteză, costuri și limite de utilizare.

