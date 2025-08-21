Google testează Android 16 cu funcții noi

Google a lansat Android 16 QPR2 beta 1, un nou set de funcții destinate utilizatorilor Pixel înscriși în programul de testare, care promite mai mult control asupra personalizării vizuale și a setărilor de accesibilitate.

Cea mai importantă noutate este o opțiune ce permite modul întunecat chiar și în aplicațiile care nu îl suportă nativ. Sistemul va inversa inteligent interfața pentru a reduce disconfortul vizual al utilizatorilor cu fotosensibilitate sau probleme de vedere. Splash screen-urile și bara de stare vor fi, de asemenea, adaptate automat, notează The Verge.

În plus, Android 16 va putea forța temele pentru pictograme, aplicând culori uniforme și pentru aplicațiile care nu oferă această opțiune în mod oficial. Astfel, ecranul de start poate fi personalizat complet, fără ca utilizatorii să depindă de actualizările dezvoltatorilor.

Printre alte funcții testate se numără:

un nou meniu de Control Parental integrat în setările Android, cu PIN, limite de timp, restricții de aplicații și filtre pentru conținut sensibil;

integrat în setările Android, cu PIN, limite de timp, restricții de aplicații și filtre pentru conținut sensibil; îmbunătățiri pentru transferul de date între Android și iOS , cu un plus de securitate și fiabilitate;

, cu un plus de securitate și fiabilitate; suport extins pentru anotarea și editarea documentelor PDF ;

; integrarea nativă a funcției Personal Audio Sharing pentru dispozitive Bluetooth LE.

