Google Maps introduce oficial Gemini pentru toate modurile de navigare

Google Maps a început implementarea integrării Gemini în navigație, la scurt timp după anunțul făcut la începutul lunii noiembrie. Noua funcție se adaugă disponibilității deja existente în paginile locațiilor — care primesc și ele un update — și urmează să ajungă în curând și în Lens.

La nivel vizual, microfonul clasic în patru culori din colțul din dreapta sus este înlocuit de simbolul specific Gemini. Versiunea afișată este cea albastră, nu cea în gradient, însă la activare apare pentru o fracțiune de secundă un inel în patru culori care apoi se transformă în albastru.

Gemini înlocuiește complet Google Assistant în Google Maps și funcționează în toate modurile de navigare — auto, transport public, mers pe jos și ciclism — așa cum au confirmat atât testele actuale, cât și documentația oficială. Utilizatorii pot continua să activeze asistentul prin comanda vocală „Hey Google”.

În ceea ce privește navigarea, utilizatorii pot folosi o gamă largă de comenzi vocale, menite să îmbunătățească experiența la volan sau în mișcare, în timp ce păstrează mâinile libere și atenția la drum.

